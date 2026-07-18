Meghan spurlos verschwunden: Harrys Alleinauftritt bei Event

Herzogin Meghan (44) gibt Fans erneut Rätsel auf: Während Prinz Harry (41) am Donnerstagabend bei der glanzvollen TIME100 Sports Night in New York über den roten Teppich lief, fehlte von seiner Frau jede Spur. Der zweifache Vater erschien gut gelaunt und allein zu dem Event, bei dem sein Engagement für die Invictus Games gewürdigt wurde. In den sozialen Netzwerken entbrannte schnell die Diskussion, warum Meghan nicht an Harrys Seite war – immerhin hatte das Paar erst vor wenigen Tagen gemeinsam den Vater des Royals, König Charles (77), und Königin Camilla (79) auf Highgrove House besucht, zusammen mit den Kindern Archie und Lilibet, wie britische Medien berichten.

Auf X überschlagen sich seitdem die Kommentare zu Meghans Fernbleiben. Ein Nutzer schrieb laut dem britischen Mirror: "Oh schau, Harry wurde beim TIME100-Sports-Event gesichtet, aber ohne Meghan. [...] Sie verschwindet einfach, wenn das Spotlight auf Harry liegt." Andere User wurden noch deutlicher und meinten etwa: "Ich sage euch, da ist etwas im Busch bei den beiden." Wieder andere tippen eher auf berufliche Gründe und mutmaßen, Meghan bereite sich auf ihre TV-Rückkehr oder mögliche Preisverleihungen vor. In Clips von der Veranstaltung ist Harry, der sein früheres Leben in England vermissen soll, zu sehen, wie er alleine mit Gästen plaudert, stets begleitet von seinem Sicherheitsteam – auch das sorgt online für Gesprächsstoff.

Auffällig ist: Schon bei Harrys jüngstem Aufenthalt in Großbritannien standen gemeinsame Auftritte des Paars zur Debatte, kamen aber am Ende nur eingeschränkt zustande. Meghan reiste damals mit Archie und Lilibet nach England, hielt sich jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und begleitete Harry nicht zu jedem offiziellen Termin. Stattdessen konzentrierte sie sich auf private Momente mit der Familie, darunter das Treffen mit König Charles und Königin Camilla in Highgrove. Seit ihrem Umzug in die USA setzen Meghan und Harry verstärkt auf ausgewählte Projekte und Auftritte – von den Invictus Games über wohltätige Engagements bis zu Medienprojekten – und scheinen dabei auch im Privaten immer wieder Phasen zu haben, in denen einer von beiden stärker im Rampenlicht steht als der andere.

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Getty Images Prince Harry, bei der Time100 Sports Gala in New York City

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Getty Images Ein Paar trifft am Bondi Beach zu einem Termin mit Ersthelfer-Freiwilligen ein