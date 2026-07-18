Role Model träumt von alleinerziehender Vaterschaft

Role Model (29) hat einen ungewöhnlichen Familientraum: Der Sänger wünscht sich, eines Tages alleinerziehender Vater zu sein – und zwar einer Tochter. Im Podcast "Therapuss" sprach er jetzt offen darüber, wie er sich sein künftiges Familienleben vorstellt. "Mein Traum war es immer, ein alleinerziehender Vater zu sein und eine Tochter zu haben", erklärte er Moderator Jake Shane und ergänzte: "Eine Tochter ganz allein großzuziehen wäre wirklich toll. Ihr Name ist Winnie." Den Namen für seine Traumtochter hat Tucker Pillsbury, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt, also längst parat.

Für die Umsetzung seines Kinderwunsches ist Role Model offen, auch den Weg über eine Leihmutter zu gehen. "Ich möchte idealerweise eine Tochter, die von mir ist, und dann danke ich derjenigen, die sie für mich bekommen hat", sagte er im Podcast. Es geht ihm vor allem darum, ein Kind ganz nach seinen Vorstellungen aufzuziehen: "Ich möchte ein Kind einfach alleine großziehen, weil man es dann irgendwie zu seinem besten Freund formen kann", erklärte er seine Beweggründe. Aktuell hat der Sänger jedoch noch andere Dinge im Blick: Am 7. August erscheint sein neues Album "Chuck Timely & The Hourglass".

Privat läuft es bei Role Model ebenfalls rund. Seit Dezember wird er mit Schauspielerin Dakota Johnson (36) in Verbindung gebracht. Das Paar hält sich mit öffentlichen Aussagen zu seiner Beziehung zwar zurück, scheut aber keine gemeinsamen Auftritte. Im März turtelte das Duo etwa bei Paul McCartneys (84) Abschiedstournee im Fonda Theatre in Los Angeles – in Gesellschaft von Dakotas Freundinnen Taylor Swift (36) und Margot Robbie (36). Während für Role Model also beruflich ein neues Projekt und privat womöglich eine neue Romanze ansteht, hat er nun sehr persönliche Einblicke in seinen Wunsch nach einer eigenen kleinen Familie gegeben. Schon in einem früheren Interview mit Rolling Stone brachte er seine Zukunftswünsche auf den Punkt: "Ich habe den Großteil meines Lebens als Single verbracht. Der Teil, den ich mag, ist, seine eigene Zeit zu haben und sich wirklich nur egoistisch um sich selbst kümmern zu müssen. Das ist etwas Schönes, aber auch etwas, das nur bis zu einem gewissen Punkt reicht", sagte er damals und ergänzte: "Ich glaube, es ist wichtig zu lernen, wie man sich um jemanden kümmert. Und es fühlte sich an, als wäre das vielleicht ein fehlendes Puzzleteil in meinem Leben."

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Getty Images Role Model, September 2025

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Getty Images Role Model, Sänger

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Getty Images Dakota Johnson im Beverly Hills Hotel bei der Women in Entertainment Gala, Dezember 2025

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