"Die Maske"-Regisseur Chuck Russell mit 74 Jahren verstorben

Die Filmwelt trauert um Chuck Russell: Der Regisseur, der mit dem Kinofilm "Die Maske" aus dem Jahr 1994 Filmgeschichte schrieb, ist tot. Wie seine Familie gegenüber TMZ bestätigte, verstarb der Filmemacher am Mittwoch völlig unerwartet in seinem Zuhause in der Nähe von San Diego. Er wurde 74 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang ungeklärt – die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag nach einem gemeldeten medizinischen Notfall, bei dem es sich um einen bewusstlosen Mann handelte, aus. Chucks Angehörige seien derzeit auf dem Weg nach Kalifornien, um weitere Antworten zu erhalten.

Mit "Die Maske" gelang Chuck sein wohl größter Triumph: Gemeinsam mit George Lucas' Visual-Effects-Firma Industrial Light and Magic entwickelte er für den Film mit Jim Carrey (64) bahnbrechende digitale Technologien, die Live-Action-Auftritte mit neuartigen Spezialeffekten kombinierten. Diese Arbeit brachte dem Film eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Beste visuelle Effekte ein. Zu seinen weiteren bekannten Werken zählen "Eraser" mit Arnold Schwarzenegger (78) aus dem Jahr 1996 sowie "The Scorpion King" aus dem Jahr 2002, in dem Dwayne Johnson (54) seine erste Hauptrolle übernahm. Sein letztes Projekt war ein Remake des Horrorfilms "Witchboard" aus dem Jahr 1986, das er 2024 schrieb und inszenierte. Chuck hinterlässt seine Ehefrau Ania, mit der er 19 Jahre verheiratet war, sowie drei Kinder.

Chuck begann seine Karriere hinter der Kamera mit dem Horrorfilm "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors" im Jahr 1987 und festigte seinen Ruf im Genre ein Jahr später mit dem Kultfilm "The Blob", für den er auch das Drehbuch verfasste. Nach einer rund 14-jährigen Pause kehrte er 2016 mit "I Am Wrath" zurück, in dem John Travolta die Hauptrolle spielte. Mit dem "Grease"-Star arbeitete er anschließend erneut für den Film "Paradise City" zusammen, in dem auch Bruce Willis (71) zu sehen war. Chuck hatte an der University of Illinois Urbana-Champaign studiert, bevor er seine Laufbahn als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent einschlug.

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Getty Images Chuck Russell bei der San Diego Comic-Con, 22. Juli 2023

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Imago Jim Carrey als Stanley Ipkiss in "Die Maske" (1994), Regie: Chuck Russell

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