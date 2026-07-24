Nach Familienurlaub: Serkan Yavuz macht plötzlich eine Pause

Vor ein paar Tagen schien bei Serkan Yavuz (33) noch alles Friede, Freude, Eierkuchen zu sein: Der Realitystar verbrachte einen entspannten Urlaub mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) und seinen Töchtern Nova und Valea. Nach der Reise kam er aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Zurück in Deutschland scheint im Leben des Kampf der RealityAllstars-Kandidaten aber irgendetwas passiert zu sein – Serkan meldet sich mit mysteriösen Worten auf Instagram ab...

In seiner Instagram-Story postet Serkan nur einen einzigen Satz. "Ich melde mich vorerst ab", prangt in weißen Buchstaben auf einem schwarzen Hintergrund. Weitere Details teilt er nicht mit seinen treuen Anhängern – weder wie lange die Pause dauert, noch aus welchem Grund er sie nimmt. Dass Serkan ausgerechnet nach seinem fröhlichen Familientrip eine weitere Auszeit braucht, dürfte in seiner Followerschaft allerdings für Sorgenfalten sorgen.

Serkan wurde durch seine Teilnahme an verschiedenen Realityformaten bekannt und ist auf Social Media sehr aktiv – umso auffälliger ist die plötzliche Funkstille. Sein Familienleben gestaltet sich dabei schon länger ungewöhnlich: Trotz der Trennung von Samira und des öffentlichen Rosenkrieges unternehmen die beiden regelmäßig gemeinsame Ausflüge und Reisen mit ihren Töchtern. Fans hofften bereits auf ein Liebescomeback der zwei – dem erteilte Samira jedoch erst vor wenigen Tagen eine harte Abfuhr.

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RTLZWEI Serkan Yavuz nach seinem "Kampf der RealityAllstars"-Rausschmiss, 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"