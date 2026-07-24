Oprah ahnte nichts von Prinz Harry und Meghans Enthüllungen

Fünf Jahre nach dem aufsehenerregenden Interview mit Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) bricht Oprah Winfrey (72) nun ihr Schweigen über die Hintergründe des Gesprächs. In einem Video für Vanity Fair, das jetzt veröffentlicht wurde, erklärt die Moderatorin, dass Harry und Meghan vorab keine einzige ihrer Fragen kannten. "Sie wussten natürlich nicht, was ich sie fragen würde, aber ich hatte ihnen im Vorfeld gesagt: 'Ich werde versuchen, alles anzusprechen'", berichtet Oprah. Das Interview aus dem Jahr 2021 hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Meghan und Harry hatten darin offen über ihre Beweggründe für den royalen Rückzug gesprochen – rund ein Jahr nachdem sie im Januar 2020 ihren Abschied als Senior-Royals angekündigt und sich in Montecito, Kalifornien, niedergelassen hatten.

Das Gespräch selbst sei alles andere als kurz gewesen: "Dieses Interview dauerte dreieinhalb Stunden. Und wie immer bei mir wollte ich, dass es für alle ein Gewinn ist", erinnert sich Oprah. Im Laufe des Interviews erhob Meghan schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie – darunter Rassismus und mangelnde Unterstützung. Außerdem berichtete die Schauspielerin von Suizidgedanken, die sie während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie (7) hatte. Besonders viral ging eine Szene, in der Oprah fragte, ob Meghan "geschwiegen" habe oder "zum Schweigen gebracht" worden sei – und dabei eine Geste machte, als würde sie ihre Lippen verschließen. "Ich weiß nicht, wo zum Teufel das herkam", lacht Oprah im Clip über ihre spontane Bewegung und fügt hinzu: "Ich glaube nicht, dass ich sie seitdem wiederholt habe." Die Geste sei rein zur Klarstellung gedacht gewesen: "Ich wollte deutlich machen – wurde sie zum Schweigen gebracht? Haben Menschen ihr verboten zu reden?"

Während Meghan und Harry offen über ihre Erfahrungen sprachen, soll die Anspannung bei den restlichen Royals groß gewesen sein. Autor Christopher Andersen schreibt in seiner Biografie über Kate Middleton (44), "Kate! The Courage, Grace and Power of the Woman Who Will Be Queen", dass Harrys Bruder Prinz William (44) vor dem Interview "eine Woche lang würgte" vor lauter Sorge darüber, was das Paar enthüllen würde. "William war zu abgelenkt, um an Essen zu denken", berichtet Andersen über die Zeit vor dem Gespräch. William und Harry gelten seit dem royalen Rückzug der Sussexes als entfremdet voneinander. Vor allem das Interview mit Oprah, das damals eine Hammerquote aufwies, gilt als Hauptauslöser des Zwists.

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das National Centre for Rehabilitation of Addicts in Amman

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Getty Images Herzogin Meghan und Oprah Winfrey, März 2021

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Imago Oprah Winfrey bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week im März 2026