Matt Damon packt über Kumpel Ben Affleck wie nie zuvor aus

Matt Damon (55) öffnet jetzt sein Herz über seine einzigartige Männerfreundschaft mit Ben Affleck (53) – und blickt dabei auf unglaubliche 46 gemeinsame Jahre zurück. Im Interview mit dem People-Magazin erzählt Matt, wie er und Ben schon als Teenager aus Massachusetts nach New York fuhren, um für Rollen vorzusprechen und sich gegenseitig Rückhalt in jungen Jahren gaben. "Ich glaube, Ben und ich haben uns gegenseitig gestärkt, als wir jung waren. Wir waren die einzigen, die aneinander geglaubt haben", schilderte er im Interview.

Ihre Familien hätten zwar hinter ihnen gestanden, aber keinen Bezug zum Entertainmentgeschäft gehabt. Umso wichtiger sei es gewesen, jemanden an der Seite zu haben, der dieselben Träume hatte. Mittlerweile sind die beiden nicht nur Hollywoodstars, sondern auch Väter von Kindern im ähnlichen Alter – und teilen sich mit Artists Equity sogar eine gemeinsame Produktionsfirma. Dort produzierten und spielten sie zuletzt gemeinsam in dem Netflixfilm "The Rip". Über ihre anhaltende Zusammenarbeit sagt Matt im Interview: "Unsere Träume sind wahr geworden, und das Schlimmste, was wir unserem jüngeren Ich antun könnten, wäre, nicht zusammenzuarbeiten."

Das nächste Projekt der beiden ist bereits geplant: Ben führt bei "Animals" Regie und übernimmt selbst eine Rolle, während Matt gemeinsam mit seiner Frau Luciana als Produzent beteiligt ist. Zum Cast gehören ebenfalls Gillian Anderson (57), Steven Yeun (42) und Kerry Washington (49). Parallel dazu läuft Matts neuer Blockbuster "The Odyssey" von Christopher Nolan (55) derzeit im Kino. Und auch hier schwärmte Matt von Bens Reaktion. Sein Urteil über das griechische Epos war ihm, abseits von dem seiner Familie, besonders wichtig.

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Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Weltpremiere von "The Accountant 2" in Austin

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Getty Images Luciana Barroso und Matt Damon bei der Premiere von "The Odyssey" in New York City, präsentiert von Universal Pictures, am 14. Juli 2026

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ActionPress/United Archives GmbH Matt Damon und Ben Affleck in "Dogma", 1999