Das Ende der Stillzeit macht Svenja Holtmann traurig

Svenja Holtmann hat sich auf Instagram mit einem sehr persönlichen Thema an ihre Follower gewandt: Die Influencerin und Ex-Freundin von Schauspieler Til Schweiger (62) teilt mit, dass ihr jüngster Sohn Pepe Julius nicht mehr gestillt werden wollte. "Nach neun Monaten ist unsere Stillreise ganz plötzlich zu Ende gegangen und nach einer Woche kann ich sagen: Für ihn hat sich erstaunlich wenig verändert, für mich dafür umso mehr", schrieb die 39-Jährige zu einem kurzen Video von sich und dem Kleinen. Dabei betonte sie, dass der Abschluss dieser Phase völlig ohne Tränen und Drama verlaufen sei – ganz anders als bei ihren drei älteren Söhnen, bei denen dieser Moment deutlich länger auf sich warten ließ.

Pepe Julius zeige sich laut seiner Mutter bestens mit dem neuen Alltag arrangiert. "Er isst inzwischen wie ein Weltmeister, schläft nachts weiterhin richtig gut und wenn er doch mal wach wird, reicht ihm mittlerweile etwas Wasser", erklärte Svenja. Sie sieht das als Zeichen, dass ihr Jüngster schon immer der unkomplizierteste Esser unter ihren Söhnen war – und vielleicht einfach früher bereit für den nächsten Schritt. Für sie selbst hingegen sei es ein schwieriger Abschnitt: Sie vermisse "diese kleinen, ruhigen Stillmomente" sehr. Besonders weil sie weiß, dass kein weiteres Kind mehr geplant ist, markiert das Ende dieser Stillreise für sie auch das Ende eines Kapitels, das sie nie wieder erleben wird. Abschließend hob sie hervor, dass sie lediglich ihre eigene Erfahrung teile und keine allgemeine Empfehlung aussprechen wolle: "Jede Stillreise ist anders."

Die Vierfach-Mama zeigt sich sehr dankbar für ihren letzten, ganz bewussten Stillmoment mit Pepe, der ihr das Gefühl gegeben habe, dass der Zeitpunkt für ihn genau richtig war. Svenja lebt gemeinsam mit ihrem Mann Sönke Rosenkranz und den vier Söhnen Carlo, Mika Jordi, Louie Jim und Pepe Julius auf dem Land. Der Jüngste kam im Oktober 2025 zur Welt und vervollständigte damit die Jungs-Truppe der Familie. Auf Instagram gewährt die Hamburgerin ihren rund 55.000 Followern regelmäßig offene Einblicke in den Familienalltag mit vier kleinen Kindern.

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Getty Images Svenja Holtmann im November 2015

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Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann mit ihrem Sohn

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Instagram / svenjaholtmann Svenja Holtmann und ihre Kinder, Oktober 2025