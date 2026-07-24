Amy Winehouses letzter Anruf lässt engen Freund nicht los

Nur wenige Stunden bevor Amy Winehouse (†27) im Juli 2011 in ihrem Haus in London starb, führte die Sängerin noch ein inniges Telefonat mit ihrem langjährigen Bassisten Dale Davis. Gegenüber der Zeitung Mirror erinnerte sich Dale nun daran, wie Amy ihn gegen 23.30 Uhr anrief, um ganz normal mit ihm zu plaudern. Rund 15 Minuten sprachen die beiden am Telefon, planten ein Wiedersehen für den nächsten Tag – und verabschiedeten sich mit liebevollen Worten. "Ich sagte: 'Ich liebe dich'. Sie sagte: 'Ich liebe dich' und legte auf. Und das war das Letzte, was ich von ihr hörte", erzählte Dale. Der Bassist hatte die Sängerin acht Jahre lang begleitet und war einer ihrer engsten Vertrauten. Amy selbst bezeichnete ihn einst als ihren "Lieblingsmenschen, mit dem man überall hingehen kann".

Am darauffolgenden Tag stand Dale mit Sänger Will Young auf der Bühne, als sein Handy plötzlich unzählige Nachrichten empfing. Zunächst verstand der Bassist nicht, was los war, bis der musikalische Leiter zu ihm kam und ihm die Schocknachricht von Amys Tod überbrachte. "Ich bin einfach in meinen Stuhl zurückgesackt", beschrieb Dale den Moment, in dem für ihn eine Welt zusammenbrach. Er habe eigentlich noch am selben Abend zu ihr nach Hause fahren und sie sehen wollen. Die Erinnerung an diesen Tag, sagte der Musiker, begleite ihn bis heute – besonders dann, wenn er auf der Bühne steht und ihre Songs spielt.

Dale sprach im Interview auch über Amys Essstörung, die er als entscheidenden Faktor für ihren Tod betrachtet. Er habe zunächst nichts von ihrer Bulimie gewusst und nichts bemerkt. "Das ist das Einzige, was mich eingeholt hat. Ich wünschte, ich hätte ihr in dieser Hinsicht helfen können", sagte er. Amy starb in ihrem Haus in Camden, London, im Alter von nur 27 Jahren. Ihr Bodyguard Andrew Morris hatte einst berichtet, wie sehr sie ihr Leben als Star belastet hatte – sie soll ihm anvertraut haben, dass sie alles zurückgeben würde, nur um unbehelligt die Straße entlanggehen zu können. Während die Sängerin mit dem Starrummel zu kämpfen hatte, berührte sie mit ihrer Musik Millionen Menschen. Dales Ziel ist es nun, Amys Nachlass noch lange musikalisch zu feiern und das zu bewahren, was sie ihren Fans hinterlassen hat. Ihre Hits zu spielen, ist für ihn ein Weg, all die gemeinsamen Jahre, die Gespräche und auch den letzten Anruf in Ehren zu halten.

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Roger Kisby / Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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Getty Images Amy Winehouse, Sängerin

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