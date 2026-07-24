George Kittle schwärmt von Taylor Swifts Traumhochzeit

Für George Kittle (32) war die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) ein unvergessliches Erlebnis. Der Tight End der San Francisco 49ers war am 3. Juli dabei, als das Paar im Madison Square Garden in New York vor rund 1.000 Gästen den Bund fürs Leben schloss. Knapp drei Wochen später schwärmte er in seinem Podcast "Unbuttoned" gegenüber Chris Simms noch immer von dem Tag: "Das Ganze war fantastisch. Ich hatte so viel Spaß." Besonders schön: George war nicht allein, sondern mit seiner ganzen Familie vor Ort – seine Frau Claire, seine Eltern Bruce und Jan sowie Claires Mutter Shelly feierten gemeinsam mit ihm.

Was ihn bei der Zeremonie besonders bewegte, waren die selbst geschriebenen Gelübde des Brautpaares. "Beide haben so eine fantastische Arbeit geleistet, indem sie eine Geschichte darüber erzählt haben, wer sie waren und was sie füreinander geworden sind", erinnerte er sich. Für reichlich Lacher sorgte an dem Abend außerdem Comedian Adam Sandler (59). "Adam Sandler hat absolut abgeliefert. Ich konnte nicht aufhören zu kichern", so George. Dazu traf der Footballer, der nach seinem Karriereende gern Hausmann sein will, eine Menge Stars, die er "nie gedacht hätte" zu treffen – und die sich obendrein als Fans der 49ers outeten.

Dass George überhaupt so eng mit Taylor und Travis befreundet ist, geht auf die Tight End University zurück – kurz TEU. Das jährliche Event wurde 2021 von Travis, George und dem früheren NFL-Star Greg Olsen ins Leben gerufen, um die Tight-End-Community zu vereinen. Beim diesjährigen TEU im vergangenen Monat war Taylor trotz der kurz bevorstehenden Hochzeit dabei und widmete George sogar eine ganz besondere Geste, wie er im Gespräch mit Extra berichtete: Sie performte seinen Lieblingssong aus ihrem Katalog, den "Fearless"-Hit "Love Story", und kündigte ihn mit den Worten an: "Das war eine ganz besondere Bitte von einem ganz besonderen Tight End. Und dieser Tight End... ist George Kittle." Auch ein Hochzeitsgeschenk hatte er sich überlegt: Da Travis angeblich alte Münzen mag, dachte George laut, ihm genau so eine zu besorgen – obwohl das Paar ausdrücklich um keine Geschenke gebeten hatte.

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Getty Images George Kittle bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl 2024

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Getty Images Claire und George Kittle bei der Premiere von "Receiver"

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Getty Images George Kittle beim Match der San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks, Oktober 2024

George Kittles Geschenkidee trotz "Keine Geschenke" – was sagt ihr? Nette Ausnahme: Eine alte Münze passt perfekt zu Travis. Lieber konsequent: Kein Geschenk heißt kein Geschenk. Ergebnis anzeigen