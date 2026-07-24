Josh Duhamel spottet über 21 Jahre Altersunterschied zu Frau

Mit einem Augenzwinkern hat Schauspieler Josh Duhamel (53) jetzt über den 21 Jahre großen Altersunterschied zu seiner Frau Audra Mari (32) gesprochen. Im Podcast "The HoneyDew With Ryan Sickler" schilderte er einen Moment, der ihm die Dimension des Altersunterschieds auf besondere Weise bewusst gemacht hat. Der 53-Jährige erzählte, wie er auf ein altes Foto stieß und plötzlich eine verblüffende Parallele entdeckte, über die er bis dahin nie nachgedacht hatte.

Konkret ging es um seine jüngste Schwester Cassidy, die zur Welt kam, als Josh gerade als Footballspieler an der Minot State University studierte. "Cassidy kam zur Welt und ich spielte Football an der Minot State University. Ich erinnere mich, wie ich auf die Tribüne schaute und meine Mutter mit einem Babybauch sah", so der Schauspieler im Podcast. "Ich dachte: Ist meine Mutter schwanger? Ich war 21 Jahre alt und sie bekommt noch ein Baby." Als er nun ein altes Foto entdeckte, auf dem er das Neugeborene im Arm hält, fiel ihm etwas auf: Seine Schwester Cassidy und seine Ehefrau Audra sind praktisch gleich alt. "Ich schaute auf das Foto, dann auf meine Frau und sagte: 'Du und Cassidy sind exakt gleich alt'", erzählte er. Sein Fazit daraus formulierte er mit einem Schmunzeln: "Ich bin offiziell zu alt für dich. Die beiden sind buchstäblich nur Monate auseinander. Ich habe das nie so gesehen, bis ich dieses Foto sah."

Josh und Audra lernten sich 2018 kennen und heirateten 2022 in ihrem gemeinsamen Heimatstaat North Dakota. Zusammen haben die beiden inzwischen zwei Kinder: Sohn Shepherd, der im Januar 2024 zur Welt kam, und Tochter Rocca, die im Mai 2026 geboren wurde. Darüber hinaus ist Josh Vater eines weiteren Sohnes namens Axl, den er mit seiner Ex-Frau Fergie (51) großgezogen hat.

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Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari, Juni 2023

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IMAGO / Starface Josh Duhamel und Audra Mari, 2023

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Instagram / audramari Josh Duhamel mit Tochter Rocca de Leon, Mai 2026