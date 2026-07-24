Ilka Bessin war mit Hartz IV teilweise glücklicher als heute

Comedian Ilka Bessin (54), die als Cindy aus Marzahn bekannt wurde, hat im Podcast "Hotel Matze" von Matze Hielscher überraschend offen über eine schwierige Phase ihres Lebens gesprochen. Drei Jahre lang bezog die Komikerin Arbeitslosengeld – und zieht heute eine unerwartete Bilanz. "In der Zeit, wo ich zu Hause war, auch wo ich Hartz IV bekommen habe, war ich teilweise glücklicher, als ich es jetzt bin, weil ich die Verantwortung nicht hatte für Menschen", erklärte Ilka. Sie bezeichnete die Zeit auch als "manchmal sichere Zeit", weil zumindest regelmäßig Geld hereinkam.

In die Arbeitslosigkeit war sie gerutscht, nachdem ihr Job in der Gastronomie weggefallen war. Während dieser Phase ernährte sie sich von Nudeln mit Ketchup und palettenweise Vanillepudding und nahm dadurch 30 bis 40 Kilogramm zu. "Warum sollte ich rausgehen? Ich war ja abgesichert", so Ilka im Podcast. Doch irgendwann fehlten ihr Aufgabe und Motivation völlig. Sie beschreibt, wie sie an einen dunklen Punkt geriet: "Wenn ich jetzt auch nicht mehr auf der Welt bin, ist auch scheißegal. Diesen Punkt wollte ich nicht mehr haben."

2004 wagte Ilka den entscheidenden Schritt: Bei einem Talentwettbewerb im "Quatsch Comedy Club" in Berlin trat sie erstmals als Cindy aus Marzahn auf – eigentlich wollte sie dort nur als Kellnerin jobben. Trotz großer Versagensangst im Vorfeld gewann sie den Wettbewerb. Der eigentliche Durchbruch ließ jedoch noch etwas auf sich warten. Erst ein Auftritt in Stefan Raabs (59) TV Total mehr als ein halbes Jahr später veränderte alles für die Berlinerin: "Dann hat es geknallt", erinnerte sie sich. Heute ist Cindy aus Marzahn ein fester Bestandteil der deutschen Comedyszene – 2025 feierte sie ihr 20. Jubiläum. Im Dezember geht Ilka mit ihrer aktuellen Tour wieder auf die Bühne.

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Imago Ilka Bessin, zu Gast im „Kölner Treff“ (WDR), Aufzeichnung vom 24.10.2025.

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Getty Images Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn

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ActionPress Stefan Raab bei "TV total"

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