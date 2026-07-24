Bill Kaulitz nach Tokio-Hotel-Georgs Hochzeit unter Beschuss

Bill Kaulitz (36) steht aufgrund der neuen Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" aktuell heftig in der Kritik. Darin ist zu sehen, wie die Hochzeit seines Bandkollegen Georg Listing (39) im September 2025 für den Tokio Hotel-Frontmann zu einem emotionalen Tiefpunkt wurde. Denn: Eigentlich wollte der 36-Jährige die Feier auf dem Château Saint-Martin nahe Nizza mit einem Date besuchen, doch kurz vor der Abreise erhielt er eine Absage. "In letzter Sekunde hat mich mein Date doch versetzt. Heißt, es ist das Worst-Case-Szenario eingetreten. Ich reise alleine an", berichtet der Sänger. Die Enttäuschung begleitete ihn während der gesamten Feier und gipfelte schließlich in einem Streit mit Freunden und seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36). Während Bill sich mehr Rückhalt gewünscht habe, betonte Tom, dass an diesem Tag eigentlich Georg und seine Frau im Mittelpunkt stehen sollten.

Genau das sehen auch viele Fans so. Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Netflix-Accounts häufen sich kritische Kommentare zu dem Verhalten des Tokio-Hotel-Frontsängers. "Ich finde diese narzisstische Selbstinszenierung von Bill in dieser Staffel wirklich ganz übel. Zeit für Psychotherapie. Und allen Beteiligten die Hochzeit von Georg zu versauen, finde ich sehr selbstsüchtig und rücksichtslos", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Kann man sich nicht wegen einer Hochzeit mal etwas zurücknehmen?! Hat Bill denn überhaupt keinen Respekt und Anstand?!" Auch dieser Kommentator übt starke Kritik: "Ich weiß nicht, habe selten jemanden gesehen, der sich so wenig Gedanken um andere macht. Selbst bei ner Hochzeit geht es nicht hauptsächlich um das Paar. Es ist immer im Fokus: Wie fühlt sich Bill, was will Bill, was braucht er..."

Zwischen Bill und Tom kracht es in der neuen Staffel jedoch nicht nur bei der Hochzeit von Georg. Schon in den vorherigen Folgen wird deutlich, dass es Spannungen zwischen den Zwillingsbrüdern gibt. Die beiden begeben sich in "Kaulitz & Kaulitz" sogar auf die Therapiecouch einer Life-Coachin. In mehreren Sitzungen versuchen die beiden, ihre Konflikte zu sortieren. Bill fühlt sich von Tom bevormundet und ständig kritisiert. "Ich bin immer an allem schuld", sagt er in der Show. Gleichzeitig wird deutlich, wie eng die beiden trotz allem verbunden sind. "Wenn der andere nicht mehr da ist ... Ich kann's mir gar nicht vorstellen", betont der Sänger in einem späteren Interview.

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Getty Images Georg Listing und Bill Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" in Berlin, Juli 2026

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Instagram / georglisting Tokio-Hotel-Bassist Georg Listing und seine Susanne feiern ihr ganz eigenes Hochzeitsmärchen.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei