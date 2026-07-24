Keine Veneers: Fans sind begeistert von Zendayas Zähnen

Zendaya Coleman (29) sorgt derzeit mit einer beeindruckenden Reihe an Red-Carpet-Auftritten für Aufsehen. Die Schauspielerin zeigte sich zuletzt bei den Premieren von "The Odyssey" und "Spider-Man: Brand New Day" in umwerfenden Looks, die im Netz viral gingen. Buzzfeed zufolge begeistern nicht nur ihre Outfits die Fans – auch ihr natürliches Lächeln rückt gerade in den Mittelpunkt. Fotos von ihren jüngsten Auftritten zeigen, dass Zendaya auf künstliche Veneers verzichtet, die viele andere Stars für ein makellos weißes Lächeln wählen. Im Netz feiern ihre Fans das ausgiebig.

Besonders ein leicht schiefer Zahn fällt dabei auf – und wird laut Buzzfeed von vielen als charmantes Merkmal hervorgehoben. "Der kleine, schiefe Zahn ist ihr Charme", schreibt ein User. Andere stimmen zu: "Natürliche Zähne sehen echt und schön aus. Künstliche weiße Veneers lassen alle gleich und unecht aussehen. Zendayas Lächeln gewinnt." Auch ihre Ausstrahlung wird gelobt: "Endlich jemand, der zeigt, dass man kein künstliches, blendend weißes Lächeln braucht, um absolut atemberaubend auszusehen." Viele User betonen außerdem, dass ihre Ungekünsteltheit sie so sympathisch mache – "Real talk, das ist der Grund, warum sie so sympathisch ist. Nicht alles muss bearbeitet sein", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Zendayas natürliche Ausstrahlung ist für viele Fans schon lange ein wichtiger Teil ihres Images. Die frühere Disney-Darstellerin setzt auf roten Teppichen immer wieder modische Statements. Erst vor wenigen Tagen zog sie gemeinsam mit Tom Holland (30) bei einem Spider-Man-Event alle Blicke auf sich. Zugleich zeigt sie sich in Interviews bodenständig und betont, wie wichtig ihr ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper ist. Fans schreiben in den Kommentaren, dass genau diese Mischung aus Glamour und Nahbarkeit sie so wiedererkennbar mache.

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Getty Images Zendaya beim "Spiderman: Brand New Day" Fan-Event in der Aztlan Feria de Chapultepec, Mexico City

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Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland bei einem Fan-Event in Mexiko-Stadt

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Imago Zendaya Coleman bei der New Yorker Premiere von "The Odyssey"