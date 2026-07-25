Milliarden-Erbin Athina Onassis zieht sich komplett zurück

Athina Onassis (41), Erbin des griechischen Reederei-Imperiums und eine der schillerndsten, gleichzeitig aber auch rätselhaftesten Milliardärinnen der Welt, zieht sich offenbar immer weiter aus dem öffentlichen Leben zurück. Wie das französische Medium La Minute Riches zuerst berichtete und was die Kommunikationsabteilung der Groupe Casino gegenüber der deutschen Gala anschließend in einer E-Mail bestätigte, hat die Springreiterin den Vorstand des französischen Handelsunternehmens verlassen: "Tatsächlich ist Athina Onassis im vergangenen Juni aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden." Damit endet ihre rund zweijährige Tätigkeit in dem Gremium.

Es ist jedoch nicht die einzige Veränderung, die auf ihren zunehmenden Rückzug hindeutet. Auch das Reitturnier, das lange ihren Namen trug, firmiert seit diesem Jahr nicht mehr unter dem Titel "Athina Onassis Horse Show". Das prestigeträchtige Event im südfranzösischen Ramatuelle nahe Saint-Tropez läuft nun unter dem Namen "Longines Global Champions Tour" – der Name der Milliardenerbin taucht darin nicht mehr auf.

Athina führte schon lange ein zurückgezogenes Leben. Seit dem Ende ihrer Beziehung mit dem brasilianischen Springreiter Álvaro de Miranda Neto im Jahr 2016 meidet sie weitgehend das Scheinwerferlicht. Interviews gibt sie nicht mehr, auf sozialen Medien ist sie nicht präsent. Zuletzt sorgte sie noch Anfang 2026 kurz für Aufmerksamkeit, als sie in Paris und Barcelona erschien. Athina ist die einzige Enkelin des legendären griechischen Reeders Aristoteles Onassis und erbte nach dem Tod ihrer Mutter Christina Onassis im Jahr 1988 ein Milliardenvermögen.

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Imago Athina Onassis bei der Global Champions League of Paris während des Longines Paris Eiffel Jumping 2019

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DAVID HECKER / Getty Images Athina Onassis

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Imago Athina Onassis und Pierre Martinez bei der Stephane Rolland Haute Couture Show in Paris, Januar 2026

Wie findet ihr Athinas kompletten Rückzug aus dem Rampenlicht? Nachvollziehbar – Privatsphäre first! Schade – sie hat doch eine faszinierende Ausstrahlung. Ergebnis anzeigen