Halle Berry spricht offen über Sex in ihren Wechseljahren

Halle Berry (59) wird im Podcast "Making Space with Hoda Kotb" erstaunlich privat: Die Schauspielerin spricht dort offen darüber, wie sehr sie ihre Sexualität in den Wechseljahren neu entdecken musste. Im Gespräch mit Hoda Kotb erklärt die "Catwoman"-Berühmtheit, dass sie während der Perimenopause unter Schmerzen beim Sex litt und wie sehr das intime Leben dadurch belastet wurde. Sie erzählt, dass viele Ehen genau in dieser Phase auseinandergehen, weil Frauen aus Angst vor Schmerzen keinen Sex mehr wollen. Den Blick auf heute gerichtet, klingt das bei Halle jedoch ganz anders: Sie beschreibt ihr Liebesleben mit ihrem Verlobten Van Hunt (56) inzwischen als rundum erfüllt und selbstbewusst.

In dem Podcast berichtet Halle, dass sie damals sogar befürchtete, nie wieder schmerzfrei intim sein zu können. "Mein größtes Problem während der Perimenopause war, dass ich dachte, ich könnte keinen Sex mehr haben", gesteht sie dort offen. Mittlerweile habe sich das komplett verändert: "Ich bin saftig wie ein Pfirsich. Mein Sexleben trifft wieder alles", schwärmt sie. Die Oscarpreisträgerin nutzt das Gespräch auch, um auf ihre Zusammenarbeit mit der Intimpflege-Marke JoyLux aufmerksam zu machen – sie will anderen Frauen zeigen, dass sie die Veränderungen ihres Körpers nicht einfach hinnehmen müssen.

Neben den Einblicken in ihr Privatleben sorgt auch Halles Verlobungsring für Gesprächsstoff. Schmuckexperte Nilesh Rakholia erklärte gegenüber Hello, dass das gute Stück mit seinem sechsstelligen Wert nicht nur luxuriös, sondern auch ein starkes Statement sei. Der Ring besteht aus einer massiven Gelbgoldband mit architektonischem Gitterdesign, in dessen Mitte ein 1,5 bis 2 Karat großer Old-European-Cut-Diamant funkelt. Rundherum sitzen dunkle Steine wie tiefblaue Saphire oder Onyx, die den Retro-Look unterstreichen und den Diamanten besonders hervorheben.

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Instagram / halleberry Halle Berry, Dezember 2025

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Instagram / halleberry Halle Berry, Schauspielerin

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Getty Images Van Hunt und Halle Berry beim Red Sea International Film Festival 2023