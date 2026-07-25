Nach medizinischem Notfall: Simone Biles zurück in Klinik

Simone Biles (29) hat sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans gemeldet. Die Olympiaturnerin postet ein Schwarz-Weiß-Foto von sich in OP-Kleidung an der Seite ihres Mannes Jonathan Owens (31) auf Instagram. Was das Bild besonders rührend macht: Jonathan verbrachte seinen eigenen Geburtstag am 22. Juli damit, die 29-Jährige im Krankenhaus zu unterstützen. "Sein Geburtstag, aber er bringt mich zu meinem Eingriff", erklärt sie – Details zu dem Eingriff verrät Simone allerdings nicht.

Das Update kommt Wochen nach einem schweren Gesundheitsschock, den die Sportlerin bereits im Juni angedeutet hatte. Damals teilte sie ein Foto von ihrem mit Patientenarmbändern bedeckten Arm und schrieb: "Fast zu sterben stand nicht auf meiner Bingokarte Anfang dieser Woche. Das war eine der, wenn nicht sogar die beängstigendste Erfahrung meines Lebens." Besonders belastend war für sie dabei, dass Jonathan zum Zeitpunkt des Vorfalls wegen des Trainings in Indianapolis nicht bei ihr war. Anschließend hielt sie sich mit weiteren Details bewusst zurück. Als eine Followerin sie einige Zeit später darauf ansprach, antwortete Simone lediglich: "Noch nicht bereit, darüber zu sprechen."

Simone und Jonathan hatten im April 2023 geheiratet. Der NFL-Spieler, der im März 2026 einen Einjahresvertrag bei den Indianapolis Colts unterzeichnete, ist damit für die kommende Footballsaison in Indiana stationiert. Simone hatte damals erklärt, sich darauf zu freuen, Indianapolis als neues Zuhause kennenzulernen. Sie selbst hat sich zuletzt aus der Turnwelt zurückgezogen und nutzte die Auszeit unter anderem für eine Brust-OP. Ob sie für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles wieder an den Start gehen möchte, ließ sie zuletzt noch offen.

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Getty Images Simone Biles, Turnerin

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Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Krankenhaus im Juli 2026

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Getty Images Simone Biles turnt im Finale am Schwebebalken bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 im Jahr 2021