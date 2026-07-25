Mit 50 so fit: Elsa Pataky verrät ihr Erfolgsrezept

Elsa Pataky (50) hat allen Grund zum Feiern: Die spanische Schauspielerin ist am Samstag 50 geworden – und sieht auf ihren neuesten Instagram-Schnappschüssen fitter und jugendlicher aus denn je. Die spanische Schauspielerin und Ehefrau von Chris Hemsworth (42) teilt auf ihrem Instagram-Account regelmäßig Trainingsvideos und Bikinifotos mit ihren 6,1 Millionen Followern. Ihr jugendliches Erscheinungsbild kommt nicht von ungefähr: Elsa setzt auf einen durchdachten Mix aus gesunder Ernährung, intensivem Training und mentaler Ausgeglichenheit, wie sie der Zeitschrift Harper's Bazaar verriet.

Beim Blick in ihren Speiseplan wird klar: Elsa setzt vor allem auf eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung. Auf den Tisch kommen viel frisches Obst und Gemüse, Vollkornprodukte und mageres Eiweiß, etwa in Form von Fisch. Ihr Lieblingslunch ist ein großer Blattsalat mit Avocado, Nüssen und Samen, dazu Olivenöl. Auf stark verarbeitete Lebensmittel und Zucker versucht das Model weitgehend zu verzichten, gönnt sich aber bewusst Ausnahmen. "Ich achte darauf, so ausgewogen und gesund wie möglich zu essen, obwohl ich natürlich meine Cheat Days habe", erklärte sie. Gemeinsam mit ihren Kindern werden alle paar Wochen Pizza oder Kekse gebacken: "Ich liebe es, frischen Fisch im Ofen zu machen, aber meine liebsten Momente sind, wenn ich mit meinen Kindern koche und backe."

Elsa ist seit 2010 mit Chris verheiratet, der vor allem als Marvel-Superheld Thor bekannt ist. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Tochter India, 14, und die zwölfjährigen Zwillingssöhne Sasha und Tristan, die sogar schon mit ihrer Mutter vor der Kamera standen. Die Familie lebt in Australien, wo Elsa neben dem Fitnessstudio und Yoga noch eine ganz andere Leidenschaft auslebt: das Reiten. Gemeinsam mit ihren Kindern verbringt sie dort viel Zeit zu Pferd – eine Passion, die sie schon seit ihrer Kindheit begleitet. Abends rundet sie ihren Tag mit zehn bis fünfzehn Minuten Meditation ab, wie sie dem Magazin Marie Claire verriet.

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Imago Elsa Pataky, Schauspielerin, 2026

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IMAGO / FAMOUS Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Juli 2025

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Instagram / DNNpcZfTWBT Elsa Pataky, Schauspielerin