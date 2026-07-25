Streit um Felix Baumgartners Erbe eskaliert weiter

Knapp ein Jahr nach dem tragischen Tod von Felix Baumgartner (†56) brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. Die Lebensgefährtin des Extremsportlers, Mihaela Schwartzenberg, hat sich die Familie des Verstorbenen kurz vor dessen Todestag öffentlich auf Instagram vorgeknöpft. Was zunächst wie eine Trauernachricht wirkte, entpuppte sich als knallharte Abrechnung. Unter einem Video, das sie verliebt mit Felix in einem Cabriolet zeigt, schrieb die Moderatorin: "Es gibt zu viele Fake-News da draußen, deshalb hier meine Version der Realität. Der, zu der ich acht Monate lang völlig geschwiegen habe."

In ihrem Posting schildert Mihaela eine Reihe schwerer Vorwürfe – ohne dabei Namen zu nennen. Nach ihren Angaben durfte sie acht Monate lang nicht in die gemeinsamen Häuser in der Schweiz zurück, nicht einmal, um ihre Katzen zu holen und ihre eigenen Sachen mitzunehmen. Zudem betonte sie, sie habe Felix' Familie weder um Geld noch um Häuser, Autos, Motorräder, Uhren oder das Boot gebeten. Gleichzeitig wehrte sie sich gegen den Vorwurf, nach seinem Tod eine Rolex oder ein Auto gestohlen zu haben. Besonders deutlich wurde sie auch bei ihren persönlichen Besitztümern, die laut ihrer Darstellung am Ende "wie Müll" verpackt worden seien. Sie stellte klar: "Jede Grenze des Anstands wurde überschritten und was sie mir angetan haben, als ich endlich die 'Erlaubnis' bekam, meine Sachen zurückzubekommen, ist nichts, über das ich schweigen werde..."

Felix war am 17. Juli 2025 im Alter von 56 Jahren gestorben, nachdem er bei einem Gleitschirmflug auf eine Hotelanlage in Italien gestürzt war. Weltberühmt wurde der österreichische Extremsportler 2012, als er im Rahmen des "Red Bull Stratos"-Projekts aus der Stratosphäre sprang und dabei einen Weltrekord aufstellte. Bereits im April hatte Mihaela anlässlich seines Geburtstages erste Andeutungen über den Familienstreit gemacht. Am ersten Jahrestag seines Todes teilte sie auf Instagram nun jedoch lediglich ein Unendlich-Symbol mit einem Link zu Felix' Profil. Womöglich wurde sie also doch zum Schweigen verpflichtet – denn wie sie in ihrem zuvor erstellten Abrechnungs-Posting berichtete, gingen Felix' Erben auch mit Anwälten gegen sie vor. Dabei hatte sie es nie auf das Vermögen des Extremsportlers abgesehen. "Das Gesetz ist klar: Alle zig Millionen gehen an seine Eltern", schrieb sie. Etwas hätte sie jedoch durchaus erwartet: Anstand und Respekt. Doch laut ihrer Aussage wurden die Grenzen des Anstands klar überschritten.

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ActionPress / Seyfferth, Peter Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner, Februar 2017

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Instagram / mihaelaradulescuschwartzenberg Mihaela Schwartzenberg und Felix Baumgartner

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Getty Images Felix Baumgartner im Juli 2003