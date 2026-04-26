Geheimnisvolle Onassis-Erbin Athina zeigt sich in Barcelona

Mehrere Jahre nach ihrem öffentlichen Rückzug sorgt Athina Onassis (41) jetzt bei der "Barcelona Bridal Week" für ein echtes Blitzlichtgewitter. Die sonst so kamerascheue Milliardenerbin des Reederei-Imperiums Onassis überraschte in einem eleganten roten Kleid und zeigte sich entspannt lächelnd der versammelten Presse. An ihrer Seite posierte Pierre Martínez, der künstlerische Leiter von Designer Stéphane Rolland, was sofort für heftige Spekulationen um einen neuen Partner sorgte. Laut Bild wirkte die Enkelin des legendären Reeders Aristoteles Onassis vergleichsweise gelöst.

Dieser Society-Moment markiert einen Bruch mit dem Alltag, den Athina meist fernab vom Glamour im Pferdestall verbringt. Im Reitsport suchte sie stets Ablenkung, erlitt jedoch auch schwere Rückschläge wie einen zweifachen Wirbelbruch, während ihr Privatleben in Scherben zerfiel. Im Jahr 2016 wurde ihr Ehemann Alvaro "Doda" de Miranda von Sicherheitsleuten beim Seitensprung im gemeinsamen Luxus-Anwesen in Florida erwischt. Nach diesem Schock floh Athina sofort nach Europa – die Ehe wurde 2017 offiziell geschieden. Seitdem lebte sie fast komplett isoliert und mied jedes Blitzlicht konsequent.

Hinter Athina liegt eine Familiengeschichte voller Tragödien: Ihr Onkel Alexander starb mit 24 bei einem Flugzeugabsturz, kurz darauf folgte der Tod von Großvater Aristoteles nach einer missglückten Operation. Besonders schwer wog der Verlust ihrer Mutter Christina, die 1988 mit nur 37 Jahren an Herzversagen nach Jahren zahlreicher Essstörungen starb. Damals war Athina erst drei Jahre alt, während ihr Vater Thierry Roussel nach der Scheidung durch Affären auffiel. Nach all diesen Schlägen scheint die Erbin nun neuen Mut gefasst zu haben.

Anzeige Anzeige

Imago Athina Onassis und Pierre Martinez bei der Stephane Rolland Haute Couture Show in Paris, Januar 2026

Anzeige Anzeige

DAVID HECKER / Getty Images Athina Onassis

Anzeige Anzeige

Imago Athina Onassis bei der Global Champions League of Paris während des Longines Paris Eiffel Jumping 2019