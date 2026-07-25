Italiens Nationaltorwart Gigio Donnarumma hat geheiratet

Gianluigi "Gigio" Donnarumma (27) schwebt im siebten Himmel: Der italienische Nationaltorwart hat seiner großen Liebe Alessia Elefante in Apulien das Jawort gegeben. In der Kirche San Giorgio Martire in Locorotondo besiegelten die beiden ihre Ehe, bevor die Feierlichkeiten ganz in der Nähe von Fasano glamourös weitergingen. Das berichtet unter anderem La Gazzetta dello Sport und veröffentlicht die ersten Bilder. Unter den zahlreichen prominenten Gästen war auch Erling Haaland (26), der gemeinsam mit seiner Freundin Isabel Haugseng Johansen angereist war. Für den großen Tag setzte Gigio auf einen auffälligen Look mit weißem Sakko, weißem Hemd und weißer Krawatte zur schwarzen Hose. Alessia strahlte in einem klassischen Brautkleid mit langem Schleier – umgeben von einem Meer aus weißen Blumen am Kircheneingang.

Bereits am Vorabend hatten die beiden ihre Gäste mit einer stimmungsvollen Pre-Wedding-Party in Fasano auf die Hochzeit eingestimmt. Das Fest erinnerte an ein italienisches Straßenfest mit Lichterketten, roten Rosen und zahlreichen liebevollen Details. Am Hochzeitstag selbst wich die romantische Atmosphäre schließlich einer ausgelassenen Feier – und dort sorgte plötzlich Erling Haaland für Stimmung. Der Stürmer von Manchester City trommelte wie bei norwegischen WM-Feiern, gab den Rhythmus vor und animierte die Gäste zu synchronen Ruderbewegungen auf dem Boden. In einem Video ist zu hören, wie die Menge gemeinsam "Ro" ruft – ganz wie die norwegischen Fans bei den WM-Spielen in den USA, Mexiko und Kanada.

Für Gigio und Alessia ist die Hochzeit der emotionale Höhepunkt einer langen Liebesgeschichte. Die beiden sind seit 2016 ein Paar – dem Jahr, in dem der 27-Jährige als Teenager sein Serie-A-Debüt für den AC Mailand feierte. Später wechselte der Torhüter zu Paris Saint-Germain und schließlich zu Manchester City. An seiner Seite blieb stets Alessia, der er bereits zuvor in Paris mit einem romantischen Antrag und einem Meer aus Blumen seine Liebe erklärte. Mit der Hochzeit in ihrer italienischen Heimat haben die beiden nun ein neues Kapitel aufgeschlagen – umgeben von Familie, Freunden und zahlreichen bekannten Gesichtern aus der Fußballwelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / alessiaelefante Gianluigi Donnarumma und Alessia Elefante bei ihrer Hochzeit im Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / erling Erling Haaland, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / donnarumma Gianluigi Donnarumma und seine Verlobte Alessia Elefante