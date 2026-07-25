Suri Cruise schnappt sich Hauptrolle in Shakespeare-Stück

Suri Cruise (20) steht kurz vor ihrem nächsten großen Theaterauftritt! Die Tochter von Schauspieler Tom Cruise (64) und Katie Holmes (47) wird bald in einer modernen Neuinterpretation eines der bekanntesten Werke von William Shakespeare (†52) auf der Bühne stehen. Wie Page Six berichtet, spielt sie eine Hauptrolle in "Midsummer!", einer zeitgemäßen Adaption von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum". Das 90-minütige Stück wird gemeinsam mit ihren Kommilitonen der Carnegie Mellon University aufgeführt – zunächst am 31. Juli und 1. August im Peirce Studio des Trust Arts Education Center in Pittsburgh, Pennsylvania.

Im Anschluss an die beiden Aufführungen in Pittsburgh reist die Produktion weiter nach Großbritannien. Dort feiert "Midsummer!" sein UK-Debüt beim Edinburgh Festival Fringe, das vom 7. bis zum 31. August 2026 stattfindet. Dass Suri, die gerade ihr zweites Studienjahr abgeschlossen hat, an der Carnegie Mellon University Musical Theater studiert, enthüllte Daily Mail erst kürzlich. Lange war spekuliert worden, dass sie sich auf Mode spezialisieren würde. Bereits im März stand sie auf der Bühne: Im New Hazlett Theater in Pittsburgh verkörperte sie die Figur Angel in einer einmaligen Staged Reading von "Cosmic Microwave Background".

Suri wuchs bei ihrer Mutter Katie auf, nachdem sich ihre Eltern im August 2012 scheiden ließen. Bemerkenswert: Suri trägt inzwischen nicht mehr den Nachnamen ihres Vaters. Nach ihrem Abschluss an der LaGuardia High School in New York City im Juni 2024 nahm sie den Mittelnamen ihrer Mutter, Noelle, als Nachnamen an. Tom hat neben der 20-Jährigen noch zwei weitere Kinder – Tochter Isabella (33) und Sohn Connor (31), die er während seiner Ehe mit Schauspielerin Nicole Kidman (59) adoptierte.

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Backgrid / ActionPress Suri Cruise im Juli 2025

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ActionPress Katie Holmes und Suri Cruise in New York City, August 2025

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Getty Images Nicole Kidman und Tom Cruise im Mai 2000