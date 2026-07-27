Meghan Markles vergessene Drei-Wort-Rolle in Hollywood-Film

Herzogin Meghan (44) hat schon lange vor ihrem Leben im britischen Königshaus eine kleine, aber bemerkenswerte Spur in Hollywood hinterlassen – und die rückt nun durch Christopher Nolans (55) neuen Blockbuster "Die Odyssee" wieder in den Fokus. In dem Epos spielt Robert Pattinson (40) die Rolle des Antinoos, und genau dieser Hollywoodstar stand bereits vor Jahren mit Meghan Markle gemeinsam vor der Kamera. In dem Liebesdrama "Remember Me – Lebe den Augenblick" von 2010 taucht Meghan in einer kurzen Bar-Szene als Barkeeperin auf – passenderweise mit dem Namen Megan. Ihr kompletter Auftritt besteht aus nur einem Satz mit drei Wörtern, die sie Roberts Filmfigur und seinem Kumpel an den Kopf wirft: "Do not speak." Auf die Verbindung aufmerksam geworden sind viele Fans jetzt erneut durch Berichte unter anderem von The Independent und E! News.

Damals war Robert in "Remember Me – Lebe den Augenblick" der gefeierte Hauptdarsteller, an seiner Seite Stars wie Pierce Brosnan (73), Chris Cooper und Emilie de Ravin (44) – und mitten in diesem Ensemble die spätere Herzogin in einem Mini-Part. In der Szene bedient Meghan die beiden Freunde Tyler und Adrian, gespielt von Robert Pattinson und Tate Ellington, und bremst Adrians Spruch über ihr Aussehen mit ihrem kurzen Satz sofort aus. Jahre später, noch bevor sie Prinz Harry (41) kennenlernte, schwärmte Meghan laut The Independent von ihrem Kollegen und nannte ihn einen "wirklich lieben Typen" und ein Vorbild dafür, wie man trotz riesigem Ruhm "freundlich, bescheiden und cool" bleibt. Als Meghan 2017 ihre Verlobung mit Harry öffentlich machte, erinnerte sich Robert auf einem Red-Carpet-Interview mit E! News an die gemeinsame Zeit. Dabei scherzte er, Meghans Kurzauftritt in "Remember Me – Lebe den Augenblick" sei inzwischen sein ganz persönlicher Grund, um mit seiner Mitwirkung bei ihren Schauspiel-Anfängen anzugeben.

Meghans Weg vor der royalen Bühne war von vielen kleineren Rollen geprägt, bevor sie mit der Serie "Suits" als Rachel Zane den Durchbruch schaffte. In Interviews, etwa mit dem Magazin Marie Claire, erzählte die Schauspielerin rückblickend, dass sie jedes Jahr in einer Pilotfolge mitspielte – unter anderem sogar für einen ABC-Pilotfilm gemeinsam mit ihrem späteren "Suits"-Kollegen Patrick J. Adams (44). Neben "Remember Me – Lebe den Augenblick" wirkte Meghan unter anderem in der Komödie "So was wie Liebe" mit Ashton Kutcher (48), in einer kurzen Szene der Jugendserie "Beverly Hills, 90210", in "Kill the Boss" an der Seite von Jennifer Aniston (57) sowie in dem TV-Film "Anleitung zum Verlieben" mit. Erst nachdem sie mit Harry zusammenkam, beendete Meghan ihre Schauspielkarriere und wechselte vom Set in die Welt der Royals. Die kleine Drei-Wort-Rolle an der Bar bleibt damit eine frühe Momentaufnahme aus einer völlig anderen Phase ihres Lebens – und eine kuriose Hollywood-Connection zwischen einer Herzogin und einem Batman-Star.

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

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Getty Images Herzogin Meghan spricht beim Fortune Most Powerful Women Summit 2025 im Salamander Hotel in Washington D.C., Oktober 2025

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Landmark Media Press and Picture Herzogin Meghan und Patrick J. Adams in "Suits"