Prinz Pi beendet Deutschrapkarriere nach Abschiedstour 2026

Deutschrap-Legende Prinz Pi (46) hat das Ende seiner Musikkarriere verkündet. In einem Video auf seinem Instagram-Kanal wandte sich der 46-jährige Berliner Rapper, der bürgerlich Friedrich Kautz heißt, direkt an seine Fans und erklärte ihnen seine Entscheidung. Er wolle nach seiner bereits angekündigten Abschiedstour im Jahr 2026 keine Musik mehr machen. Eigentlich hätte er liebend gerne noch viele weitere Alben und Touren gemacht – doch: "Das läuft leider nicht", so der Rapper in dem Video. Als Hauptgrund für sein Karriereende nennt Friedrich die tiefgreifenden Veränderungen in der Musikbranche.

Das Streaming-Zeitalter habe das klassische Geschäftsmodell grundlegend verändert: Früher hätten Musiker durch den Verkauf von CDs und Singles direkt Geld verdient – ein Modell, das es so nicht mehr gebe. "Das ist leider weggefallen", sagte er offen. Seine Musik passe zudem nicht mehr zum aktuellen Zeitgeist, und eine Anpassung an aktuelle Trends komme für ihn nicht infrage. Besonders emotional wurde er, als er über die persönlichen Konsequenzen sprach: "Ich war die letzten Jahre sehr, sehr traurig, weil es natürlich für keinen Musiker schön ist, seine Karriere beenden zu müssen." Über diese Gefühle habe er bewusst lange nicht öffentlich gesprochen. Abschließend bedankte er sich bei Kollegen, Fans, Freunden und Mitarbeitern. Dass einige Fans seine Musik sogar als Tattoo auf der Haut verewigt haben, sei für ihn ein kaum zu übertreffendes Kompliment.

Bevor er das Mikrofon endgültig aus der Hand legt, steht eine große Abschiedstournee durch Deutschland an, bei der er seine gesamte Diskografie präsentieren will. Außerdem sollen mehrere ältere Alben erstmals oder erneut auf Vinyl erscheinen. Nach dem Ende seiner Musikkarriere möchte sich Friedrich vor allem seiner Leidenschaft für das Handwerk widmen – in sozialen Netzwerken zeigt er bereits seit Längerem, wie er in seiner eigenen Werkstatt Möbel und Lautsprecher baut. Der Rapper, der in den späten 1990er Jahren zunächst unter dem Namen Prinz Porno bekannt wurde, zählt mit mehreren Nummer-eins-Alben und Gold-Auszeichnungen zu den erfolgreichsten deutschen Rappern seiner Generation.

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Coldrey, James / Actionpress Prinz Pi im März 2018

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Getty Images Prinz Pi, Rapper

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Getty Images Prinz Pi, Rapper

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