"Bin abgestürzt": Loris Karius spricht über psychische Krise

Fußballtorwart Loris Karius (33) hat sich in einem sehr persönlichen Interview zu einer der dunkelsten Phasen seines Lebens geäußert. Gegenüber der Funke Mediengruppe sprach der 33-Jährige offen darüber, wie er nach seinem folgenschweren Fehler im Champions-League-Finale 2018 in eine tiefe psychische Krise rutschte. "Bis zu diesem Zeitpunkt ging es in meiner Karriere nur steil bergauf, dann bin ich plötzlich krachend abgestürzt – bis ganz nach unten", beschrieb der Torwart des FC Schalke 04 die Zeit, in der er für Besiktas Istanbul spielte. Der Spaß am Fußball sei ihm damals völlig abhandengekommen: "Ich hatte keine Lust mehr zu trainieren, hatte keine Lust mehr zu spielen."

Besonders schmerzhaft war für Loris, dass er sich mit seinem Leid unverstanden fühlte. Wenn er über seine Probleme gesprochen habe, sei ihm lediglich entgegnet worden, dass er doch für einen tollen Verein spiele, gut verdiene und eine schöne Wohnung habe. "Aber das war mir alles komplett egal. Mir ging es einfach dreckig und ich hatte gefühlt niemanden, der mir aus diesem Loch hinaushelfen konnte", erklärte er gegenüber der Funke Mediengruppe. Auch ein Mentaltrainer, dem er sich damals anvertraute, habe ihm nicht wirklich weiterhelfen können. "Mit den Jahren habe ich es irgendwie geschafft, mich allein aus diesem Tief rauszukämpfen", so der Keeper. "Ich habe mich zum Teil gequält, zur Arbeit zu gehen, und habe nur versucht, den Tag einigermaßen normal zu Ende zu bringen."

Der gebürtige Baden-Württemberger hatte seine Karriere beim FC Liverpool erlebt, bevor ihn das Champions-League-Finale gegen Real Madrid – das die Engländer mit 1:3 verloren – aus der Bahn warf. Danach folgten weitere Stationen bei Union Berlin und in Newcastle, ehe er zwischenzeitlich vereinslos war. Im Januar 2025 fand er beim FC Schalke 04 eine neue sportliche Heimat. Dort entwickelte sich Loris zum Stammspieler und hatte großen Anteil am Aufstieg des Vereins in die Bundesliga. Was ihm in der Krisenzeit am meisten gefehlt hatte, beschreibt er heute so: "Wer kann schon von sich behaupten, jede zweite Woche vor 60.000 Fans zu spielen? Das schaffen ansonsten nur absolute Superstars aus der Musikbranche – das muss man sich immer wieder vor Augen führen."

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Getty Images Loris Karius, Fußballstar

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Getty Images Loris Karius, Fußballstar

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Getty Images Loris Karius, Februar 2023

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