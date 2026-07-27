Darum bleibt Balmoral für Harry und Meghan wohl tabu

Prinz Harry (41) und seine Frau Herzogin Meghan (44) sorgen wieder für Gesprächsstoff im britischen Königshaus: Nach Jahren auf Distanz haben sie vor Kurzem König Charles (77) in dessen Landsitz Highgrove besucht – und dabei ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) mitgebracht. Der Monarch sah seine Enkel dort zum ersten Mal seit vier Jahren wieder, wie Daily Mirror berichtet. Nun fragen sich viele Fans, ob das Paar damit auch die Tür für ein Comeback beim traditionellen royalen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral geöffnet hat. Denn in den nächsten Wochen zieht es die Royals wie jedes Jahr in die schottischen Highlands, wo sie fernab der Öffentlichkeit Zeit miteinander verbringen.

Ganz so schnell scheint es mit der großen Familienzusammenführung aber nicht zu gehen. Royal-Expertin Jennie Bond bremst im Gespräch mit Daily Mirror die Erwartungen und spricht von einem vorsichtigen Annähern. Sie erklärt: "Ich denke, was die Versöhnung zwischen dem König und den Sussexes angeht, geht es weiterhin nur in Babyschritten voran." Besonders wichtig sei dabei, dass die Privatsphäre des Treffens in Highgrove gewahrt werde. Bislang seien keine Details nach außen gedrungen, keine Fotos veröffentlicht worden – und genau so müsse es bleiben. Eine Einladung nach Balmoral, während William mit seiner Familie dort ist, hält die Kennerin aktuell für sehr unwahrscheinlich. Laut der Adelsexpertin müssten andere Familienmitglieder überhaupt erst gefragt werden, ob sie sich in der Abgeschiedenheit des Schlosses wohlfühlen würden, falls Harry und Meghan mit am Tisch säßen.

Denn Balmoral gilt für die Royals als eine Art heiliger Rückzugsort, an dem sie sich besonders ungezwungen fühlen. Dort verbrachte die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) viele ihrer glücklichsten Tage – und dort starb sie auch. Für Harry selbst sind die Erinnerungen an die Sommer in Schottland eng mit seiner Kindheit verknüpft. In seinem Buch "Spare" schwärmte er: "Für mich war Balmoral immer einfach ein Paradies. Eine Mischung aus Disney World und einem heiligen Druidenhain." Spaziergänge, Ausritte, Angelausflüge und Picknicks prägten seine Ferien mit der Familie. Laut Berichten von Vertrauten möchte der Royal seinen Kindern diese Welt eines Tages unbedingt zeigen und ihnen so ein Stück ihrer britischen Herkunft näherbringen. Bei ihrem jüngsten Besuch im Vereinigten Königreich machte die Familie bereits einen sehr persönlichen Abstecher: Meghan teilte auf Instagram Fotos von einem Ausflug nach Althorp, dem Anwesen von Charles Spencer (62), auf dem Harrys Mutter Diana (†36) begraben liegt.

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Mai 2025