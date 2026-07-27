Geena Davis war "nicht attraktiv genug" für diese Hauptrolle

Geena Davis (70) blickt auf ein bitteres Erlebnis zu Beginn ihrer Karriere zurück: In einem aktuellen Gespräch im Podcast "Armchair Expert" mit Dax Shepard (51) erzählte die Schauspielerin, dass sie 1985 eigentlich die weibliche Hauptrolle im Kultfilm "Fletch" an der Seite von Chevy Chase (82) ergattern wollte. Beim Casting in Hollywood habe sie große Hoffnungen gehabt – doch die Macher sollen ihr klargemacht haben, sie sei für die Traumrolle nicht attraktiv genug.

Im Podcast schildert die "Beetlejuice"-Darstellerin, wie direkt die Absage damals ausgefallen sein soll. "Ich habe ursprünglich für die weibliche Hauptfigur vorgesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gesagt haben: 'Du bist nicht attraktiv genug für diese Rolle'", erzählte Geena. Sie habe damals ihre Haare "ganz lockig und komisch" getragen.

Ganz leer ging die damalige Seriendarstellerin aber nicht aus: Die Verantwortlichen seien von ihrem Humor begeistert gewesen. "Wir finden dich so witzig, wir wollen dich in dem Film haben", sollen die Filmemacher zu ihr gesagt haben. So kam Geena schließlich zu einem winzigen Part: Für sie wurde der ursprünglich männliche Leichenhauschef Larry kurzerhand in eine Frauenrolle umgeschrieben – auf ihren Wunsch hin behielt die Figur aber den Namen Larry.

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Imago Geena Davis auf dem roten Teppich der Closing Ceremony der 79. Filmfestspiele von Cannes

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Imago Schauspielerin Geena Davis im Jahr 1985

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Imago Richard Libertini, Chevy Chase und Geena Davis am Set von "Fletch" (1985)