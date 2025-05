So kam es damals zum Feature zwischen Prinz Pi und Samra

Prinz Pi (45) hat im Podcast "Deutschrap Plus" über die Entstehung seiner Zusammenarbeit mit Samra gesprochen, die im Jahr 2020 auf dem Album "Mit Abstand" erschien, das er als Prinz Porno veröffentlichte. Auf den Tracks "Dead Kennedys" und "Balderassini" sind die beiden Rapper gemeinsam zu hören. Wie Prinz Pi erklärte, entstand der Kontakt zu Samra während einer produktiven Zeit in Berlin, in der sie in den gleichen Studios aufnahmen. Der ursprüngliche Kontakt sei jedoch über Capital Bra (30) zustande gekommen, der damals mit Samra eng verbunden war.

Im Interview verriet Prinz Pi, dass Capital Bra zu der Zeit in nahezu jedem Studio in Berlin anzutreffen war, wodurch der Keine Liebe Records-Gründer schließlich auf Samra traf. Beide hätten gemeinsame Freunde gehabt, was die Zusammenarbeit erleichtert habe. Samra, der im Februar seine erste Biografie veröffentlichte, faszinierte Prinz Pi jedoch vor allem durch sein Talent: Er beschrieb ihn als "technisch sauber und stilvoll" und lobte ihn als junges Talent aus Berlin.

Die Zusammenarbeit mit Capital Bra selbst geht für Prinz Pi schon weiter zurück. Bereits 2017 erschien die Single "Paradox" auf der EP "Oh Kolleg", die Prinz Pis Album "Makarov Komplex" beigelegt war. Der Kontakt zu Capital Bra wurde damals über dessen Manager Drilon hergestellt. Rückblickend zeigt die Geschichte, wie stark die Berliner Rap-Szene verbunden ist und wie aus Zufällen kreative Projekte entstehen können.

Coldrey, James / Actionpress Prinz Pi im März 2018

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Capital Bra, Rapper

