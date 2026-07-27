Suki Waterhouse plant Rückkehr nach London mit Mann und Kind

Suki Waterhouse (34) zieht es zurück in die Heimat: Die Sängerin hat verraten, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Robert Pattinson (40) und ihrer kleinen Tochter langfristig wieder in London leben möchte. Gegenüber der Daily Mail erklärt die 34-Jährige, dass sie sich nicht vorstellen könne, dauerhaft in den USA zu bleiben. Ihr ganz persönlicher Traum: ein Leben direkt am Fluss. "Ich weiß, dass ich irgendwann nach London zurückkehren werde. Ich schaue in die Zukunft, im Wissen, dass dieser Moment vergänglich ist, und denke, ich werde zurückgehen und am River Thames leben", ist sie sich sicher.

Suki ist in Chiswick im Westen Londons aufgewachsen. Auch Robert kennt die Gegend gut, denn er verbrachte seine Kindheit ebenfalls in West-London. Die beiden leben derzeit in Los Angeles – für seine Filmkarriere ist der Hollywoodstar jedoch viel unterwegs. Ihre aktuelle Situation sieht Suki nur als vorübergehende Phase. "Mir ist bewusst, dass die Lebensphase, in der ich mich gerade befinde, vergänglich ist", gibt sie zu bedenken und erklärt: "Man hat ein kleines Kind, man kann sich viel bewegen. Sowohl bei mir als auch bei meinem Partner ist gerade sehr viel los."

Suki und Robert sind seit Sommer 2018 ein Paar. Ende 2023 hat sich das Duo verlobt und im März 2024 wurden die beiden Eltern einer gemeinsamen Tochter. Ob das Paar inzwischen heimlich geheiratet hat, bleibt weiterhin offen. Bei der Promotion ihres gemeinsamen Films "The Drama" wurde Robert auf das größte Geheimnis seines Lebens angesprochen. Seine kryptische Antwort, "Es ist dasselbe wie deins", an seine Mitschauspielerin Zendaya (29) gerichtet, ließ Spekulationen aufleben – zumal Zendaya und ihr Partner Tom Holland (30) kurz darauf ihre geheime Hochzeit bestätigten.

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 2026

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love", November 2025