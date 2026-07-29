Gabbie Gonzalez verliert Umgangsrecht nach Festnahme

TikTok-Star Gabbie Gonzalez ist mit ihrem Antrag auf Umgang mit ihrer Tochter Lavender vor Gericht gescheitert. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, hat ein Richter in Los Angeles alle bestehenden Schutzmaßnahmen aus einer einstweiligen Verfügung ihres Ex-Partners Jack Avery (27) aufrechterhalten. Das bedeutet, dass Gabbie ihre Tochter vorerst nicht sehen darf. Hintergrund ist eine Festnahme der Influencerin, der vorgeworfen wird, einen Auftragsmörder auf Jack angesetzt zu haben.

Jack hatte die einstweilige Verfügung im Mai erwirkt, nachdem Gabbie wegen des Vorwurfs der Verschwörung zur Ermordung des Musikers festgenommen worden war. Zugleich beantragte er das alleinige Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für die gemeinsame Tochter. Die Verfügung wurde seinerzeit gewährt – seitdem hat Gabbie keinen Kontakt mehr zu Lavender. Eine Anhörung zu einer dauerhaften Schutzanordnung wurde auf den 20. Oktober verschoben. Beide Parteien sollen ihre rechtlichen Argumente, Zeugenlisten und Beweismittel bis zum 13. Oktober einreichen. Jack lebt inzwischen außerhalb Kaliforniens, da er sich nach Gabbies Freilassung auf Kaution in Höhe von zwei Millionen US-Dollar nicht mehr sicher gefühlt habe.

Nicht nur Gabbie selbst, sondern auch ihr Vater Francisco Gonzalez wurde in Zusammenhang mit dem Fall festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, seiner Tochter bei der geplanten Tat geholfen zu haben. Gabbie Gonzalez ist vor allem auf TikTok bekannt und hatte sich über die Plattform eine große Reichweite aufgebaut.

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Instagram / gabbieegonzalez Gabbie Gonzalez im Mai 2025.

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Instagram / jackaverymusic Jack Avery liegt im Gras und schaut in die Kamera

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Instagram / gabbieegonzalez TikTok-Star Gabbie Gonzalez macht ein Selfie, März 2025.