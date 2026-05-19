TikTok-Star Gabbie Gonzalez wegen Mordverschwörung angeklagt

Gegen TikTok-Influencerin Gabbie Gonzalez werden schwere Vorwürfe laut: Die Amerikanerin soll ein Mordkomplott gegen Jack Avery, den Vater ihrer siebenjährigen Tochter Lavender, angezettelt haben. Wie TMZ berichtet, wird sie in Los Angeles wegen Verschwörung zum Mord angeklagt. Gabbie wurde zunächst im nordkalifornischen Humboldt County festgenommen und anschließend in ein Gefängnis in Los Angeles County verlegt, wo sie derzeit ohne Möglichkeit auf Kaution einsitzt. Auch ihr Vater Francisco Gonzalez befindet sich in Haft – er wurde am Montag in Florida festgenommen und ihm wird dasselbe Vergehen zur Last gelegt.

Laut dem Büro des Sheriffs von Los Angeles County befand sich Gabbie zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat in einem erbitterten Sorgerechtsstreit mit Jack um die gemeinsame Tochter. Ihrem Vater Francisco wird vorgeworfen, die Verschwörung maßgeblich orchestriert zu haben. Den Ermittlungsbehörden zufolge soll der Plan bis ins Jahr 2021 zurückreichen: Damals soll Francisco dafür gesorgt haben, Jack auf Hawaii zu beschatten und zu fotografieren – mit dem Ziel, kompromittierendes Material für den Sorgerechtsstreit zu sammeln. Ein Zeuge berichtete der Polizei laut TMZ, Francisco habe gesagt, es sei "billiger, wenn Jack tot wäre". Laut Ermittlern versuchten Gabbie und eine Freundin später außerdem, einen Mann namens Dustin Barca anzuwerben, der Jack bedrohen sollte. Francisco sitzt noch in Florida und wurde bislang nicht nach Los Angeles überstellt.

Das Büro des Staatsanwalts von Los Angeles hat bisher keine weiteren Details zu den Vorwürfen veröffentlicht. Jack ist ehemaliges Mitglied der Boyband Why Don't We, die sich 2022 auflöste. Gabbie hatte sich in den sozialen Medien vor allem durch Lifestyle-Content einen Namen gemacht – auf Instagram und TikTok teilte die Mitte 20-Jährige regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, ihre Reisen und ihr Leben als Mutter.

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Instagram / gabbieegonzalez TikTok-Star Gabbie Gonzalez macht ein Selfie, März 2025.

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Instagram / gabbieegonzalez Gabbie Gonzalez zeigt sich von ihrer sportlichen Seite, April 2026.

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Instagram / gabbieegonzalez Gabbie Gonzalez im Mai 2025.

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