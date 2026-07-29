Eric Bieniemys Ehefrau Mia ist außer Lebensgefahr

Positive Nachrichten aus den USA für Eric Bieniemy (56): Seine Ehefrau Mia ist nach der dramatischen Schussverletzung stabiler. Das bestätigte Cheftrainer Andy Reid jetzt bei einer Pressekonferenz im Trainingscamp der Kansas City Chiefs. Demnach mache Mia Fortschritte. Berichten zufolge war die 57-Jährige am vergangenen Sonntag im gemeinsamen Haus in Virginia angeschossen worden – mutmaßlich von ihrem und Erics 27 Jahre alten Sohn Elijah, der inzwischen in Haft sitzt und sich mehreren Anklagepunkten stellen muss.

Andy betonte vor den Medienvertretern, wie erleichtert alle im Team über die Entwicklung seien: Mia sei aus der Intensivstation entlassen und werde weiter behandelt. "Es geht ihr super. Es geht ihr besser und es läuft großartig im Vergleich zu vorher", so der Coach. Laut ESPN befand sich Eric zum Zeitpunkt des Vorfalls in Missouri, wo er sich eigentlich auf den Start des Chiefs-Trainingscamps vorbereitete. Kurz nach der Tat war Elijah festgenommen worden, gegen ihn wurden laut Gerichtsunterlagen drei schwere Vorwürfe erhoben: Nutzung einer Schusswaffe bei der Begehung eines Verbrechens, schwere Körperverletzung sowie das Abfeuern einer Waffe in einem Gebäude. Eine erste, vorläufige Anhörung vor Gericht ist für Ende August angesetzt. Andy machte zugleich deutlich, wie wichtig es sei, dass Eric nun bei seiner Frau bleibt. "Wir freuen uns sehr, ihn hier zu haben. Aber im Moment ist es wichtig, dass er sich um seine Aufgaben kümmert. Und das weiß jeder. Deshalb haben alle einen Gang zugelegt und arbeiten hart. Eric wird schon bald zurück sein, um einzusteigen und sein Ding zu machen."

Eric, der in dieser Saison nach einer Pause als Offensivkoordinator zu den Chiefs zurückgekehrt ist, gilt innerhalb der Organisation seit Jahren als enger Vertrauter und Stütze. Tight End Travis Kelce (36) schwärmte vor Kurzem in der US-Show "The Pat McAfee Show" von der Zusammenarbeit mit dem Coach. "Ich liebe es immer noch, zur Arbeit zu gehen, Pads anzuziehen und zu spielen", sagte der Footballstar dort und betonte, dass die Aussicht, erneut mit Patrick Mahomes (30), Andy Reid und eben auch Eric zu arbeiten, ein Grund für seine Rückkehr gewesen sei. Für die Fans der Chiefs ist die positive Nachricht über Mia nun ein Hoffnungszeichen in einer schwierigen Phase für die Familie des Trainers, die abseits des Spielfelds eng miteinander verbunden ist.

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Getty Images Eric Bieniemy beim Rookie-Minicamp der Chicago Bears in Halas Hall, Lake Forest

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Getty Images Andy Reid, Football-Coach

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Getty Images Patrick Mahomes spricht mit Offensiv-Coach Eric Bieniemy im Super Bowl LVII in Glendale, Arizona