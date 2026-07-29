"Obsession"-Star soll jetzt in "Die Mumie 4" einsteigen

Sein Horrorfilm-Debüt hat ihm die Türen zu einem der größten Abenteuerprojekte der kommenden Jahre geöffnet: Michael Johnston (30), der mit dem Indie-Hit "Obsession - Du sollst mich lieben" seinen Durchbruch feierte, soll nun eine Rolle in "Die Mumie 4" bekommen. Wie Variety berichtet, laufen derzeit Verhandlungen über einen Einstieg des 30-jährigen US-Amerikaners in das lang erwartete Sequel. An seiner Seite würden demnach Brendan Fraser (57) und Rachel Weisz (56) zurückkehren, die bereits in den Vorgängerfilmen die Hauptrollen übernahmen. Regie führen soll das Duo Matt Bettinelli-Olpin (48) und Tyler Gillett, das zuletzt mit "Ready or Not" für Aufsehen sorgte.

Welche konkrete Rolle Michael in dem Abenteuerfilm spielen soll, ist bislang nicht bekannt. Fest steht jedoch, dass "Die Mumie 4" an die beiden ersten Teile aus den Jahren 1999 und 2001 anknüpfen soll. Neben Brendan und Rachel soll auch John Hannah in seine Rolle als Jonathan zurückkehren. Der dritte Teil der Reihe, "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" aus dem Jahr 2008, soll hingegen keine nennenswerte Rolle für die Fortsetzung spielen. Der geplante Kinostart in Deutschland ist für Oktober 2027 angesetzt, wie Moviepilot berichtet.

In "Obsession - Du sollst mich lieben" spielt Michael den Protagonisten Bear, der seine Kollegin Nikki mit magischen Mitteln in sich verliebt macht - und dann mit ihrer extremen Anhänglichkeit nicht umgehen kann. Der Horrorfilm wurde zum überraschenden Kassenerfolg und spielte bereits mehr als das 300-Fache seines Budgets ein. Auch Michaels Co-Star Inde Navarrette (25), die in dem Film ebenfalls ihren Durchbruch feierte, wird nun mit großen Franchise-Projekten in Verbindung gebracht - ihr Name fällt im Zusammenhang mit den X-Men sowie einem zweiten Teil von "Heat". Vor seinem Durchbruch war Michael vor allem durch kleinere Gastauftritte in Serien wie Teen Wolf oder "Supergirl" bekannt.

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Imago Michael Johnston, Schauspieler

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Imago Brendan Fraser und Rachel Weisz in einer Szene aus "Die Mumie kehrt zurück" (2000)

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Getty Images Curry Barker, Inde Navarrette und Michael Johnston bei der Special Screening von Focus Features' "Obsession" im Hollywood Legion Theater