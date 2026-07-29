Lufthansa verweigert Candy Crash Upgrade wegen Baby

Auf einem Langstreckenflug von Deutschland nach Los Angeles erlebt Candy Crash (33) jetzt eine unerwartete Enttäuschung an Bord von Lufthansa. Die deutsche Realityqueen sitzt mit ihrem knapp sechs Monate alten Baby bereits in der Business Class, als sie das Kabinenpersonal nach einem Upgrade in die First Class fragt. Wie Candy in einem TikTok-Video schildert, sind in der Luxusklasse sogar noch zwei Plätze frei – trotzdem lehnt die Airline den spontanen Klassenwechsel ab. Die Begründung sorgt bei der Dragqueen und ihren Followern für Stirnrunzeln: Das System lasse ein nachträgliches Upgrade mit Baby nicht zu, heißt es gegenüber Candy an Bord der Maschine. Die Entscheidung begründet die Fluggesellschaft laut Candys Schilderung damit, dass ein Upgrade mit Kind grundsätzlich nicht möglich sei.

In dem Clip erklärt Candy, dass ihr Kind auch in der Business Class auf ihrem Schoß sitzt und sie deshalb nicht versteht, warum es in der First Class plötzlich ein Problem sein soll. Auf Nachfrage erfährt sie von der Crew, dass nicht die Mitarbeitenden, sondern das Buchungssystem den Wechsel blockiere. Eine Flugbegleiterin habe ihr zudem zuvor erklärt, dass Upgrades in die First Class mit Babys generell selten vergeben würden, weil viele Gäste dort besonders viel Ruhe erwarten und dafür mehr zahlen. "Business Class ist ja auch schweineteuer. Und da nehme ich ja auch mein Baby mit. Und da müssen die Leute ja auch damit leben", kritisiert sie. Auf die Nachfrage ihrer Fans, warum sie das Ticket nicht einfach selbst gebucht habe, antwortete sie direkt: "Wisst ihr, was ein First-Class-Flug kostet? Der kostet, ich glaube, 17.000 Euro." Das liege schlicht nicht drin.

Es gehe ihr finanziell zwar gut, aber ein Ticket in dieser Preisklasse passe nicht zu ihrer Lebensrealität. Der Trip mit Baby sei ohnehin eine logistische Meisterleistung gewesen – Candy zeigt riesige Koffer, den Kindersitz, Handtasche, Weekender und Wickeltasche, die sie allein mehrere Stockwerke nach unten tragen muss. Gleichzeitig betont die Dragqueen, wie dankbar sie für ihren Platz in der Business Class ist: "Ich bin unglaublich dankbar und glücklich, dass ich Business Class fliegen kann und darf. Das ist ein großes Privileg." Sie nimmt die verpasste Gelegenheit gelassen, freut sich darüber, ihre Komfortzone verlassen und überhaupt nach dem Upgrade gefragt zu haben, und gewährt ihren Followern damit einen weiteren Einblick, wie sie ihren Alltag als Mutter mit ihrem öffentlichen Leben als Realitystar und Content-Creatorin verbindet.

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ActionPress Candy Crash im Januar 2020 in Berlin

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Instagram / thecandycrash Candy Crashs Tochter

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Instagram / thecandycrash Candy Crash, Juli 2025