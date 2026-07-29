Ring weg: Stylist Law Roach verschiebt seine Hochzeit

Bei der Met Gala im Mai präsentierte Star-Stylist Law Roach einen funkelnden 53-Karat-Diamantring am linken Ringfinger - und löste damit eine Welle an Verlobungsspekulationen aus. Nun tauchte der 48-Jährige bei der Los Angeles-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" auf - und der auffällige Ring fehlte. Gegenüber dem Magazin Complex lieferte Roach eine knappe Erklärung: "Meine Hochzeit wurde verschoben." Mehr wollte er dazu nicht sagen, lachte und ergänzte lediglich: "Weißt du, aber egal." Als der Reporter nach Details zu seinem mutmaßlichen Verlobten fragte, lächelte Roach nur und verschwand mit den Worten "Oh, ich muss los" schnell von der Bildfläche. Die Premiere war ein besonderer Anlass für den Stylist, schließlich spielt seine langjährige Klientin Zendaya (29) in dem Film eine Hauptrolle.

Bei der Met Gala hatte Roach den Ring von Leviev Diamonds gegenüber den Vogue-Livestream-Moderatorinnen Ashley Graham (38) und Cara Delevingne (33) noch als "Geschenk" eines geheimnisvollen Mannes beschrieben. Ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelte, ließ er offen. Gegenüber Entertainment Tonight sprach er von einem "Geheimnis" an seinem Finger und erklärte, er wolle die Identität des Mannes für sich behalten: "Ich und meine Schwester sind sehr private Menschen." Beim anschließenden Auftritt bei den Tony Awards im Juni gab sich Roach noch zuversichtlich. Er versicherte gegenüber E! News, der Ring sei nach wie vor an seinem Finger, und scherzte: "Der Ring bleibt. Auch wenn der Mann geht, der Ring bleibt."

Law Roach gilt als einer der einflussreichsten Modestylisten der Welt und hat maßgeblich dazu beigetragen, Zendaya zu einem der gefeiertsten Modestars unserer Zeit zu machen. Roach ist außerdem als Juror der TV-Sendung "Project Runway" bekannt und hat sich damit auch vor der Kamera einen Namen gemacht. Sein Privatleben hält der Stylist generell aus der Öffentlichkeit heraus - entsprechend wenig überraschend ist es, dass er auch über seinen mysteriösen Begleiter bislang keinerlei Details preisgegeben hat.

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Getty Images Law Roach, Stylist

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Getty Images Law Roach bei den MTV Movie & TV Awards: Unscripted 2021

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Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024