Pierce Brosnans Sohn zieht mit Freundin alle Blicke auf sich

Paris Brosnan (25), Sohn von James Bond-Darsteller Pierce Brosnan (73), hat jetzt beim Auftritt auf dem roten Teppich in Los Angeles gezeigt, dass er das Charisma seines Vaters geerbt hat. Vor Kurzem erschien der Schauspieler gemeinsam mit seiner Freundin, dem Model Alex Lee-Aillon, bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day". Während Paris in einem grauen Hemd, lässigen Jeans und Sneakers für einen entspannt-stylischen Look sorgte, setzte Alex auf Glamour.

Das Paar ist schon seit sechs Jahren zusammen – ein Meilenstein, den die beiden im Mai auf Instagram feierten. Paris schrieb damals zu einem romantischen Post: "Sechs Jahre, in denen ich dich heute lieben darf. Danke, dass du immer an meiner Seite bist." Alex antwortete in den Kommentaren: "Ich liebe dich so sehr. Danke, dass du immer an meiner Seite und mein größter Unterstützer bist. Ich bin endlos stolz auf dich. Wir sind ein gutes Team." Zur kleinen Familie zählt inzwischen auch ein tierisches Mitglied: Das Paar stellte seinen Fans kürzlich den gemeinsamen Dackel Arlo vor.

Doch nicht nur auf dem roten Teppich sorgt Paris für Aufsehen. Vor einem Jahr stand er sogar mit seinem Vater Pierce und Bruder Dylan Brosnan (29) für den Western "The Unholy Trinity" gemeinsam vor der Kamera. Für Pierce war das Familienprojekt etwas ganz Besonderes. Die Idee für den gemeinsamen Leinwand-Auftritt ist spontan bei einem Set-Besuch entstanden. Papa Pierce ist eigentlich vor allem als James Bond bekannt – eine Rolle, die er von 1995 bis 2002 in vier Filmen verkörperte. Insgesamt ist Pierce Vater von fünf Kindern.

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Getty Images Alex Lee-Aillon und Paris Brosnan bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day", 2026

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Imago Alex Lee-Aillon und Paris Brosnan bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day", 2026

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Instagram / alexleeaillon Model Alex Lee-Aillón mit ihrem Dackel Arlo, 2026

Getty Images Paris, Pierce und Dylan Brosnan im Juni 2023