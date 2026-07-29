Charlotte Engelhardt kommentiert Nasrins Schwangerschaft

Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) hat sich nun öffentlich zu der Schwangerschaft von Nasrin Eileen Rapp geäußert. In ihrer Instagram-Story gratulierte sie dem Realitypaar herzlich zum erwarteten Nachwuchs: "Glückwunsch. Ich wusste es ja etwas länger und endlich darf es jetzt jeder wissen. Eine strahlende Mama und ein stolzer Papa – ihr schafft das." Dass die Moderatorin von der Schwangerschaft bereits vorab wusste, kommt nicht von ungefähr – schließlich hat sie in der Show "Bad Boyfriends" selbst eine wichtige Rolle gespielt.

In dem Format "Bad Boyfriends" hatte Charlotte Josh einst intensiv ins Gewissen geredet und versucht, ihm seine Ängste vor dem Vatersein zu nehmen. Damals war der Realitystar beim Thema Nachwuchs noch deutlich zurückhaltender als seine Partnerin, die sich schon lange ein Baby mit ihm wünschte. Nun scheint sich seine Haltung geändert zu haben: Aus dem zögerlichen Freund ist ein werdender Papa geworden, der sich gemeinsam mit Nasrin auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet. Die persönlichen Zeilen von Charlotte verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und sorgten bei Fans der Show für viele Reaktionen.

Nasrin und Josh hatten ihre freudigen Neuigkeiten bereits in einem Interview mit RTL öffentlich gemacht. Nasrin befindet sich inzwischen im fünften Monat. Obwohl das Paar aktiv versucht hatte, schwanger zu werden, soll die Nachricht dann doch sehr schnell und überraschend gekommen sein. Während Nasrin nun als werdende Mama im Mittelpunkt steht, wächst auch das Interesse der Fans daran, wie sich das Leben der beiden mit ihrem ersten gemeinsamen Kind weiterentwickeln wird. Charlotte selbst ist zweifache Mutter und weiß damit aus eigener Erfahrung, was auf die frischgebackenen Eltern in spe zukommt.

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Collage: Imago, Imago Collage: Charlotte Engelhardt und Nasrin Eileen Rapp

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026