Betrug: Serkan Yavuz hat Samira nicht "bewusst angelogen"

Unerwarteter Nervenkitzel für Serkan Yavuz (33) im Podcast-Studio: Der Realitystar wird in der neuesten Folge von "unREAL" plötzlich an einen Lügendetektor angeschlossen und muss brisante Ja-oder-Nein-Fragen beantworten. Podimo lässt den Test live auswerten – mittendrin geht es auch um Serkans Ex-Frau Samira Yavuz (32), die er während der Beziehung betrogen hatte. Vor laufenden Mikrofonen wird er mit der direkten Frage konfrontiert: "Hast du Samira bewusst angelogen?" Serkan antwortet mit einem klaren "Nein" – und laut Auswertung des Tests soll diese Antwort tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Damit sorgt der TV-Bekannte für reichlich Gesprächsstoff unter seinen Hörern.

Im Gespräch erklärt Serkan ausführlicher, wie er diese Aussage meint. "Das ist natürlich der Widerspruch in sich, weil ich fremdgegangen bin", sagt er im Podcast und spielt damit auf die Kritik an, er habe Samira immer wieder belogen. Er führt aus, dass er Dinge, die nicht aktiv zur Sprache kamen, "unter den Teppich gekehrt" habe und sie in seinem Kopf lieber verdrängen wollte, statt sie offen anzusprechen. "Leute sagen die ganze Zeit, ich habe sie angelogen. Aber ich habe sie nicht bewusst angelogen – also nicht bewusst", betont der Realitystar und bleibt bei seiner Linie: "Ich habe Samira so nicht angelogen. Das meine ich die ganze Zeit." Später bekommt er noch eine Frage gestellt, die in die Zukunft zielt: "Würdest du sagen, dass du deiner zukünftigen Partnerin immer treu bleiben kannst?" Auch hier antwortet Serkan mit "Ja" – und laut Podimo bestätigt der Lügendetektor erneut, dass er die Wahrheit sagt. "Ich hab’s gesagt, Menschen können sich ändern", stellt er dazu im Podcast klar.

Doch der Lügendetektor-Moment hatte noch eine ganz andere, hochemotionale Seite. Serkan wurde auch gefragt: "Bist du aktuell verliebt?" Er sagte klar "Ja". Und laut Auswertung soll auch das gestimmt haben. Im Podcast legte er danach nach: "Es ist ja kein aktuell, sondern schon eigentlich so ein 'Immer'." Er erklärte, dass er Samira seit der Trennung nie wirklich aus dem Kopf bekommen habe. Mal habe er seine Gefühle verdrängt, mal ignoriert: "Ich wollte einfach vergessen, weil ich halt gesehen habe, was ich verloren habe. Ja, dumm gewesen. Aber ja, schwer aus dem Kopf zu kriegen. Vor allem, wenn man halt aktuell so einen Kontakt hat."

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025