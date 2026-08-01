Stassi Schroeder und Beau leben nur noch wie Mitbewohner

Bei Stassi Schroeder und Beau Clark kriselt es offenbar gewaltig: Bei der Premiere von "House of Stassi" am 29. Juli sprach Beau offen über die Probleme in seiner inzwischen sechsjährigen Ehe mit der Moderatorin. Im Gespräch mit Taylor Strecker, die gemeinsam mit Stassi den Podcast "Stassi with Tay" macht, schilderte er, dass sich in ihrem Alltag viel Frust angestaut habe. Während Stassi in den vergangenen Jahren ihre Podcastprojekte, Werbedeals und weitere Jobs vorangetrieben habe, sei Beau zu Hause mit den gemeinsamen Kindern Hartford und Messer in eine unterstützende Rolle gerutscht. Genau diese Dynamik setze ihm offenbar zu – so sehr, dass er inzwischen sogar das Gefühl hat, mit seiner Frau eher wie mit einer Mitbewohnerin zusammenzuleben.

Beau erklärte, er habe lange versucht, seine Sorgen herunterzuschlucken, um Stassi nicht zusätzlich unter Druck zu setzen. "Ich versuche, ihr ihren Freiraum zu lassen und dafür zu sorgen, dass sie keinen Stress hat, wenn sie arbeitet. Aber ich sitze hier und bin wütend und verbittert", sagte er in dem Format. Später machte er noch deutlicher, wie sehr ihn die Lage belastet: "Es ist, als wären wir Mitbewohner. Ich fühle mich nicht wertvoll." In einem emotionalen Gespräch mit Stassi beschrieb Beau seine Rolle im Familienalltag außerdem mit drastischen Worten. "Ich fühle mich buchstäblich wie eine Hausfrau aus den 50ern. Ich trage meine Schürze und putze alles, während ich die Kinder füttere", sagte er. Stassi stellte klar, dass sie ihm für seinen Einsatz dankbar sei. Sie betonte, Beau sei in den vergangenen Jahren jeden Tag an ihrer Seite gewesen, mitten im Familienchaos.

Dass es zwischen den beiden schon länger Reibungspunkte gibt, wurde bereits zuvor öffentlich. In "Vanderpump Villa" hatte Stassi 2025 auch Kritik an Beaus engem Verhältnis zu seiner Schwester Georgia Bardetti geäußert. Besonders die Partner-Tätowierungen mit den jeweiligen Namen sorgten bei ihr für Unmut. "Beau hat die Angewohnheit, die Bedürfnisse seiner Schwester Georgia vor die von allen anderen zu stellen, auch vor die seiner Frau", sagte Stassi damals laut dem Magazin People. Dieses Verhalten bezeichnete sie sogar als "verdammt seltsam". Stassi und Beau sind Eltern von zwei Kindern und zeigen immer wieder Ausschnitte aus ihrem Familienleben, nun werden aber auch die Spannungen hinter den Kulissen deutlich.

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Getty Images Stassi Schroeder und Beau Clark bei Clarins Celebrates Beauty Icons im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

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Getty Images Stassi Schroeder bei der Los-Angeles-Premiere von Netflix' "Frankenstein"

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Getty Images Beau Clark und Stassi Schroeder bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5 im TCL Chinese 6 Theatres in Hollywood