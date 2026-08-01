Wirklich 57? Gillian Anderson flasht mit jugendlichem Look

Strahlend schön und in einem traumhaften Outfit zeigte sich Gillian Anderson (57) bei einer Sondervorführung ihres neuen Films "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" in Los Angeles. Die Schauspielerin erschien in einem weißen, kurzärmeligen Kleid mit Kragen und zarten Blumendetails. Dazu kombinierte sie einen braunen Gürtel von Miu Miu sowie bronzefarbene Stilettos und trug ihr blondes Haar zu einem eleganten Hochsteck-Look. Auf Instagram teilte sie anschließend ihren Eindruck von dem Abend: "Habe Camp (Miasma) letzte Nacht direkt in die Augen geschaut…", schrieb die 57-Jährige in ihrer Bildunterschrift.

Ihre Fans ließen sich die Begeisterung in den Kommentaren nicht nehmen. "Du siehst großartig aus, Mama!", schrieb einer, ein anderer schwärmte: "Eine echte Schönheit – natürliche Ausstrahlung!" Auch "Agent Scully sieht gut aus!" war unter den Reaktionen zu lesen. Neben dem Hype um ihren Auftritt sorgte Gillian zuletzt auch mit einer Aussage zum geplanten Neustart von "The X-Files" für Aufsehen. Gegenüber Entertainment Tonight gab sie dem Projekt unter der Regie von Ryan Coogler ihren Segen. "Ich kann mir niemand Besseren vorstellen, der das Steuer übernimmt. Er ist außergewöhnlich, und ich habe das Drehbuch gelesen, das er geschrieben hat – es ist brillant. Ich war beeindruckt davon, wie anders es war und gleichzeitig so typisch wie eine X-Akte", sagte sie.

Gillians neuer Film "Teenage Sex and Death at Camp Miasma", in dem sie neben Hannah Einbinder und Patrick Fischler zu sehen ist, dreht sich um die Regisseurin einer Slasher-Fortsetzung, die auf der Suche nach dem "Final Girl" des Originalfilms ist. Gegenüber Collider zeigte sich die Schauspielerin begeistert von dem Projekt. "Ich kann es kaum erwarten, dass die Menschen es sehen... Es ist verrückt. Und es macht so viel Spaß. Ich habe die Figur, die ich gespielt habe, wirklich genossen", so Gillian. Die Britin ist seit 1993 als Agent Scully in "The X-Files" weltbekannt – eine Rolle, die ihr sowohl einen Golden Globe als auch einen Emmy einbrachte. Abseits der Arbeit setzt sich Gillian dafür ein, dass Frauen den natürlichen Alterungsprozess als etwas Positives begreifen. Gegenüber New Beauty erklärte sie: "Ich denke, in Europa haben Frauen, die natürlich altern, den Ruf, schön zu sein – in Amerika bin ich mir nicht sicher, ob das genauso wahrgenommen wird. Ich glaube, es wird dort als Makel gesehen."

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Getty Images Gillian Anderson bei der Premiere von "Teenage Sex And Death At Camp Miasma" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Getty Images Gillian Anderson bei der Premiere von "Teenage Sex And Death At Camp Miasma" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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Imago Gillian Anderson, David Duchovny und James Handy am Set von "The X-Files" (1995)