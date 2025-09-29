Stassi Schroeder rechnet öffentlich mit Herzogin Meghan ab

Herzogin Meghan (44) sieht sich erneut harscher öffentlicher Kritik ausgesetzt. Diesmal äußerte sich Meghans langjährige Unterstützerin Stassi Schroeder enttäuscht über Meghans Verhalten. Die US-Reality-Darstellerin erklärte in ihrem Podcast "Stassi", sie habe Meghan stets verteidigt und unterstützt, doch diese Loyalität sei nicht erwidert worden. "Meine Gefühle sind verletzt", gab Stassi zu und schloss mit den Worten: "Ich war ein toxischer Fan, der jetzt ein toxischer Hater ist." Die Reality-TV-Ikone kündigte an, Meghans Projekte künftig zu meiden, und gestand, sie sei der Herzogin von Sussex sogar auf Instagram entfolgt.

Laut Stassi gab Meghans Umgang mit ihrer Marke "As Ever" den Ausschlag für diesen Bruch. Die Herzogin habe offenbar PR-Pakete an Personen verschickt, die ihr kritisch gegenüberstanden, anstatt an ihre Unterstützer. Dies ärgerte Stassi besonders, die das als bewusste Strategie wertete, um die öffentliche Wahrnehmung zu ihren Gunsten zu lenken. "Die Strategie, den Hatern mehr Aufmerksamkeit zu schenken als den Fans, ist für mich so unglaublich verrückt", erklärte sie. Im Podcast-Gespräch mit ihrer besten Freundin Taylor Strecker bezeichnete sie Meghan zudem als "kontrollsüchtig". Taylor spekulierte, dass Meghans Motivation vielleicht darin liege, schwierige Erlebnisse mit der Royal Family zu kompensieren.

Meghan scheint in den letzten Jahren immer wieder wichtige persönliche Verbindungen verloren zu haben. Unter anderem brach ihre Freundschaft zur Stylistin Jessica Mulroney (45), ausgelöst durch eine Kontroverse, die einen enormen Einfluss auf Jessicas Karriere hatte. Dennoch lehnte sie anschließend ein großzügiges Angebot für ein brisantes Enthüllungsbuch ab. Auch weitere nahe Persönlichkeiten wie ihr Make-up-Artist Daniel Martin und ihre einstige Vertraute Lizzie Cundy distanzierten sich von der Herzogin.

Herzogin Meghan, Stassi Schroeder

Herzogin Meghan, April 2025

Jessica Mulroney mit Herzogin Meghan im März 2016