In diesem Song rechnet Ariana Grande gnadenlos mit Ex ab

Ariana Grande (33) legt jetzt mit einem besonders deutlichen Song nach: Die Sängerin hat den Track "Oh Well" auf ihrem neuen Album "Petal" veröffentlicht und rechnet darin schonungslos mit einem Ex ab. In dem Lied, das Fans inzwischen komplett anhören können, singt Ariana laut dem Portal Just Jared darüber, einen schlechten Mann endgültig hinter sich zu lassen. Besonders auffällig ist dabei die klare Botschaft des Refrains, in dem sie sinngemäß deutlich macht, dass böse Jungs gehen und bessere Dinge an ihre Stelle treten. Schon die Zeile über einen Mann "auf dem Weg in die Hölle" macht klar, wie scharf der Ton dieses Songs ausfällt.

In "Oh Well" beschreibt Ariana laut Just Jared nicht nur das Ende einer Beziehung, sondern auch das Loslassen von Menschen und Dynamiken, die ihr nicht guttun. Sie singt davon, dass Gutes Fehlentwicklungen und Besessenheit ersetzen kann und verabschiedet sich mit einer eiskalten Ansage. Auch an anderer Stelle wird der Track sehr persönlich: Ariana macht darin klar, dass sie echte Gefühle hatte, aber trotzdem einen Schlussstrich ziehen muss. Besonders pikant ist die Zeile, dass dieser Mann auch in Zukunft weiter Trennungssongs über sich bekommen werde. Damit wirkt der Song wie eine direkte musikalische Abrechnung, die wenig Raum für Missverständnisse lässt.

Für Ariana sind persönliche Themen in ihrer Musik schon lange nichts Neues. Die Sängerin verarbeitet in ihren Songs immer wieder Erlebnisse aus ihrem Privatleben und spricht offen über Liebe, Trennungen und emotionale Entwicklungen. Genau das scheint auch bei "Oh Well" wieder im Mittelpunkt zu stehen. Statt bloß eine klassische Herzschmerznummer abzuliefern, verbindet die Musikerin hier verletzliche Töne mit klaren Grenzen. Dass Ariana als Künstlerin so offen über zwischenmenschliche Erfahrungen singt, gehört seit Jahren zu den Dingen, die ihre Fans an ihr besonders aufmerksam verfolgen.

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