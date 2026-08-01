Fiese Worte über Eltern: Aaliyah Ferchichi weinte in Schule

Wenn man berühmte Eltern hat, ist das nicht immer einfach – das weiß Aaliyah Ferchichi aus eigener Erfahrung. Die Tochter von Rapper Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) war jetzt zu Gast im "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"-Podcast ihrer Eltern und sprach dabei offen darüber, was es bedeutet, mit so bekannten Eltern aufzuwachsen. Besonders ein Erlebnis aus ihrer Berliner Schulzeit ist Aaliyah dabei tief im Gedächtnis geblieben – und das brachte die Schülerin sogar zum Weinen.

In der Grundschule, damals in der dritten oder vierten Klasse, hörte sie mit an, wie Mitschüler abfällig über ihre Mutter sprachen, die zu der Zeit schwanger war. "Da war ich an der Schule, so an der Schlange, und Sechstklässler haben so schlecht über dich geredet, als du schwanger warst. Dann habe ich auch angefangen zu weinen", erinnerte sie sich im Podcast. Sie wandte sich daraufhin an eine Lehrerin – der betreffende Schüler musste sich bei ihr entschuldigen. Doch damit nicht genug: Aaliyah schilderte auch, wie sie immer wieder unsicher war, ob neue Bekanntschaften wirklich an ihr als Person interessiert waren oder nur wegen ihrer berühmten Eltern auf sie zukamen. Manche Mädchen hätten sie wie eine enge Freundin behandelt, obwohl sie deren Namen nicht einmal kannte.

Inzwischen lebt die Familie in München, und auch dort blieben Vorurteile zunächst nicht aus. An ihrer neuen Schule wurde Aaliyah anfangs für arrogant gehalten – ein Eindruck, der sie schmerzt. "Mich macht das schon ein bisschen traurig, weil ich bin so halt nicht", sagte sie im Podcast. Sie wünsche sich, so wie jeder andere zunächst kennengelernt zu werden, bevor man sich ein Urteil über sie bilde. Trotz allem hat sie in ihrer neuen Heimat inzwischen viele Freunde gefunden und sich gut eingelebt. Dass sie das Familienleben grundsätzlich als Privileg begreift, betonte Aaliyah dabei ebenfalls: Besonders schätze sie, dass ihre Eltern aufgrund ihrer Berufe viel Zeit zu Hause verbringen könnten. Dennoch äußerte sie im vergangenen Monat den Wunsch, auf ein Internat zu gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushidos Tochter Aaliyah, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Aaliyah und Anna-Maria Ferchichi, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi