"Big Bang Theory"-Kunal im Spin-Off kaum wiederzuerkennen

Fans von The Big Bang Theory erlebten beim Schauen der neuen Spinoff-Serie "Stuart Fails to Save the Universe" auf HBO Max eine handfeste Überraschung: Kunal Nayyar (45) tauchte in der Premierenfolge als sein legendärer Charakter Rajesh Koothrappali auf – doch sah dabei kaum wie das Original aus, wie Fotos zeigen, die Daily Mail veröffentlicht hat. Mit langen, verfilzten Haaren und einem wilden, ungepflegten Bart spielte der 45-Jährige eine Paralleluniversum-Version von Raj, die aufgrund jahrelanger Gefangenschaft deutlich gezeichnet und zudem von einer paranoiden Persönlichkeit geprägt ist. Lauren Lapkus (40), die im Spinoff Denise spielt, schwärmte gegenüber People von dem Cameo-Auftritt: "Ich denke nur an Kunals Auftritt. Sein erster Auftritt ist so witzig und lustig und so anders als in der Show. Ich glaube einfach, dass die Leute das lieben werden."

Der Gastauftritt findet statt, als die Hauptfiguren der neuen Serie in einem postapokalyptischen Caltech landen und nach ihrer Einkerkerung im Geologie-Labor auf diesen alternativen Raj stoßen. Trotz des veränderten Äußeren und der Paranoia soll die Figur laut dem Portal den bekannten Charme, Witz und die unverkennbare Schlagfertigkeit bewahren, die Fans aus dem Original kennen und lieben. Das Spinoff dreht sich um Comicladenbesitzer Stuart Bloom (Kevin Sussman, 55), der versehentlich eine Multiversum-Apokalypse auslöst und nun mit seiner Freundin Denise sowie dem Geologen Bert Kibbler (Brian Posehn) durch verschiedene bizarre Dimensionen reist. Die Macher haben bereits angekündigt, dass weitere Überraschungsauftritte, Easter Eggs und Gastcameos von Figuren aus "The Big Bang Theory" folgen werden.

"The Big Bang Theory" lief von 2007 bis 2019 über zwölf Staffeln und 279 Episoden und gehört damit zu den erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten. Kunal war von Anfang bis Ende dabei und verkörperte den liebevollen, sensiblen und schrulligen Astrophysiker Raj – eine Figur, die bei Fans vor allem auch wegen ihrer Eigenart beliebt war, in Gegenwart von Frauen so gehemmt zu sein, dass sie nur angetrunken sprechen konnte. Als bekannt wurde, dass eine neue Show im "Big Bang Theory"-Universum entstehen würde, reagierte Kunal öffentlich begeistert. Auf Instagram schrieb er: "Das hätte keine nettere und talentiertere Gruppe von Menschen sein können! Ich liebe euch" – eine Botschaft, die er an die neuen Hauptdarsteller richtete.

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Getty Images Kunal Nayyar bei der Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood, März 2026

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Getty Images Bei HBO Maxs "Stuart Fails to Save the Universe" auf der SDCC: Kevin Sussman, Lauren Lapkus, John Ross Bowie und Brian Posehn

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Everett Collection, Inc. / Action Press Bernadette, Howard und Raj von TBBT