"Ted Lasso"-Darstellerin Juno Temple hat heimlich geheiratet

Juno Temple (37) hat geheiratet! Die britische Schauspielerin, bekannt als Keeley Jones aus der Erfolgsserie "Ted Lasso", hat ihren langjährigen Freund Michal Szymanski heimlich geehelicht. Das verriet die 37-Jährige jetzt in einer Sonderfolge von "TFI Unplugged", in der sie gemeinsam mit Moderator Chris Evans (45) über ihr persönliches Liebesglück und die kommende Staffel von "Ted Lasso" sprach. "Ich habe geheiratet, wir haben uns in Staffel zwei von 'Ted Lasso' kennengelernt", sagte Juno in der Sendung.

Michal war damals als persönlicher Fahrer für ihre Serienkollegin Hannah Waddingham (52) tätig – und die spielte beim Verlieben eine entscheidende Rolle. Hannah, die in der Serie Rebecca Welton verkörpert, gab nämlich grünes Licht, als Juno fragte, ob sie Michal um ein Date bitten dürfe. "Sie fragte: 'Darf ich ihn auf ein Date einladen?' Ich sagte: 'Ja, das darfst du. Er war mein Fahrer'", erklärte Hannah in der Sendung. Damit die beiden sich hinter den Kulissen treffen konnten, ohne dass ihre Castmitglieder etwas davon mitbekamen, entwickelten sie sogar einen geheimen Code. "Er fuhr Hannah und sie hatten einen geheimen Code, über den ich sie treffen konnte – und zufälligerweise zog sich Hannahs Termin dann immer in die Länge", erklärte Juno schmunzelnd. Öffentlich zeigten sich die beiden erstmals im Mai 2022 bei der Londoner Premiere von "Top Gun: Maverick". Seitdem hielten sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, tauchten aber gemeinsam bei verschiedenen Events auf. Neben der Hochzeit gab Juno in der Sendung außerdem bekannt, dass sie und Michal inzwischen auch ein gemeinsames Zuhause gefunden haben.

Hannah scheint von Junos Wahl mehr als begeistert zu sein. Gegenüber Michal soll sie früh klargemacht haben, was sie erwartet: "Pass auf mein Mädchen auf, oder ich schlage dich mitten ins Gesicht." Von dem Paar schwärmte sie in der Sendung zudem in höchsten Tönen: "Sie sind füreinander der größte Sauerstoff im Universum." Juno hatte ihren Durchbruch in zahlreichen Film- und Serienproduktionen gefeiert, bevor sie mit ihrer Rolle als PR-Agentin Keeley in "Ted Lasso" einem breiten Publikum bekannt wurde. Die Serie läuft auf dem Streamingdienst Apple TV+ und erfreut sich weltweit großer Beliebtheit.

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Getty Images Juno Temple bei der Premiere von Apple TVs "Ted Lasso" Staffel 4 im BAM Harvey Theater in New York am 04. August 2026

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Getty Images Premiere von "Ted Lasso" Staffel 4: Michal Szymanski und Juno Temple in Los Angeles

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Getty Images Der "Ted Lasso"-Cast bei der Premiere von Staffel 4 im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

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