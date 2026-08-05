Shawn Mendes macht seine Liebe zu Bruna jetzt offiziell

Shawn Mendes (27) macht seine Liebe zu Bruna Marquezine (31) jetzt ganz offiziell – und das aus einem ganz besonderen Anlass. Der Sänger gratuliert der Schauspielerin zu ihrem 31. Geburtstag und teilt auf Instagram erstmals einen eigenen Post mit ihr auf seinem Hauptfeed. In der süßen Liebeserklärung schwärmt Shawn von Bruna: "Du bist ein Licht in jedem Raum, den du betrittst." Dazu zeigt er mehrere gemeinsame Schnappschüsse aus Rio de Janeiro, wo die beiden zusammen unterwegs sind.

In seinem Post schreibt Shawn, dass Bruna sein Leben verändert habe und er "so, so dankbar" für sie sei. Abschließend fügt er hinzu: "Ich liebe dich so, so, so sehr." Neben der romantischen Botschaft nutzt Shawn den Post auch, um Casa Amarela Providencia zu danken, einem Kulturzentrum in Rio, das die beiden besucht haben und das soziale Projekte im Viertel unterstützt. In der Bildergalerie sieht man das Paar lachend und vertraut, dazu kurze Clips aus dem Zentrum und zum Schluss eine Aufnahme, auf der Bruna mit ihrem Vierbeiner in die Kamera strahlt.

Für Fans kommt der Schritt wenig überraschend, denn Shawn und Bruna wurden in den vergangenen Monaten immer wieder zusammen gesichtet. Seit Dezember 2025 hielten sich hartnäckig Datinggerüchte, nachdem die beiden mehrfach turtelnd in den USA und in Brasilien gesehen worden waren. In Rio genossen sie zuletzt einen entspannten Strandtag im Stadtviertel São Conrado, bei dem Shawn bereits mit einem kleinen Welpen auf dem Arm unterwegs war und das Paar ganz gelöst wirkte.

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Noam Galai / Getty Images, Pascal Le Segretain / Getty Images Collage: Shawn Mendes und Bruna Marquezine

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Instagram / shawnmendes Bruna Marquezine, August 2026

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Getty Images Shawn Mendes, Sänger

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