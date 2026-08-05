Laut Insider: Gigi Hadid und Bradley Cooper haben Ja gesagt

Gigi Hadid (31) und Bradley Cooper (51) sollen heimlich geheiratet haben – und das schon vor rund einem Monat in New York. Wie Daily Mail unter Berufung auf einen Insider berichtet, feierten das Model und der Schauspieler ihre Hochzeit im Verborgenen in der Stadt, in der beide ihren Lebensmittelpunkt haben. Ein Vertrauter des Paares verriet zudem gegenüber The Sun: "Letzte Woche gab es in New York ein Abendessen mit Bradley und Gigi, und es wird viel darüber gemunkelt, dass es mit einer Hochzeit zu tun hatte. Da sie jetzt mit Eheringen gesehen wurden, scheint es, als hätten sie still und heimlich geheiratet. Sie sind ein wundervolles Paar."

Den entscheidenden Hinweis lieferten Fotos aus Paris, wo Bradley derzeit den Dreh für das Prequel zum Heistfilm "Ocean's Eleven" absolviert. Auf den Bildern sind beide mit Ringen am linken Ringfinger zu sehen. Laut Page Six handelt es sich dabei um aufeinander abgestimmte Modelle des französischen Luxusjuweliers Boucheron: Gigi soll demnach den sogenannten Quatre Radiant Edition Wedding Band tragen, der rund 6.450 US-Dollar (umgerechnet 5.600 Euro) kostet und eine Kombination aus Gelbgold und diamantbesetztem Weißgold zeigt. Bradley soll sich für den Godron Pink Gold Wedding Band entschieden haben, der mit rund 2.120 US-Dollar (umgerechnet rund 1.800 Euro) zu Buche schlägt.

Weder Gigi noch Bradley haben sich bisher zu den Hochzeitsspekulationen geäußert. Bradley habe sich sogar den Familien-Segen geholt, um dem Model die Frage aller Fragen zu stellen. Laut Daily Mail soll der Schauspieler in New York mit Gigis Mutter Yolanda Hadid (62) gesprochen haben, um seine Absichten klarzumachen. Eine Quelle sagte dem Newsportal, Bradley wolle mit Gigi "eine stabile Familie aufbauen" und plane den nächsten Schritt. Auch Gigis Vater Mohamed Hadid und Bradleys Mutter Gloria sollen damals bereits eingeweiht gewesen sein.

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ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid zeigt Partner Bradley Cooper

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