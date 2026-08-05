Schlafprobleme & Ängste: Beverley Callard kämpft gegen Krebs

Schauspielerin Beverley Callard kämpft derzeit nicht nur gegen den Krebs, sondern auch gegen die schweren Nebenwirkungen ihrer abgeschlossenen Strahlentherapie. Die 69-Jährige, die hierzulande vor allem durch ihre langjährige Rolle als Liz McDonald in der britischen Soap "Coronation Street" bekannt ist, meldete sich am Montagabend mit einem emotionalen Update bei ihren Fans auf Instagram. In ihrem Post schilderte sie offen, wie sehr ihr Körper noch unter den Folgen der Behandlung leidet – und dass sie kaum Schlaf findet. "Ich versuche zu ruhen, es ist immer noch schwierig zu schlafen. Meine Haut treibt mich in den Wahnsinn, sie brennt, sie juckt", erklärte sie in einem Video, das sie auf der Plattform teilte.

Neben dem Juckreiz und den Schlafproblemen plagt Beverley außerdem immer wieder Übelkeit. In der Bildunterschrift ihres Beitrags schrieb sie, dass ihr die ruhigen Momente paradoxerweise zu schaffen machen: "Wenn ich nicht beschäftigt bin, schleichen sich die ängstlichen Gedanken wieder ein! Kann man wirklich nicht gewinnen." Dazu kommt die Sorge um ihren bevorstehenden Auftritt in der irischen Soap "Fair City", in der sie die Figur Lily spielt – gedreht wurden die Szenen jedoch mitten in ihrer Strahlentherapie. "Ich mache mir Sorgen, weil ich mir ständig denke: 'Ich hoffe, ich habe niemanden enttäuscht, ich hoffe, ich habe mich selbst nicht enttäuscht.' Ich bin deshalb ziemlich ängstlich und nervös", gab sie in dem Instagram-Clip zu. Die Folgen werde sie allerdings selbst nicht anschauen, denn: "Ich schaue mir selbst nie zu – niemals!"

Beverley hatte Anfang dieses Jahres öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist, wobei die Diagnose ein frühes Stadium der Erkrankung betrifft. Nach ihrer Behandlung schilderte sie gegenüber Mirror auch das merkwürdige Gefühl, das mit dem Ende der Therapie einhergeht: "Ich habe die Strahlentherapie nun abgeschlossen. Wenn man sie durchmacht, rufen einen ständig alle an – Krankenschwestern, Nachsorge und alles Mögliche. Und dann plötzlich – Stille." Beverley zog mit ihrem Mann Jon McEwan nach Irland, um in "Fair City" mitzuwirken. Ihre Fans ließen sie in den Kommentaren ihres Posts wissen, dass sie hinter ihr stehen: "Bev, du warst eine absolute Kriegerin auf diesem schrecklichen Weg – bitte ruh dich aus, du wirst in der Show großartig sein, da bin ich mir sicher", schrieb ein Nutzer.

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Instagram / beverleycallard Beverley Callard, Februar 2026

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Getty Images Beverley Callard beim "I'm a Celebrity... South Africa" 2026 Photocall im Ham Yard Hotel in London

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Imago Beverley Callard bei der Premiere von "A Bit of Light", London 2022

Wie findet ihr Beverleys ehrliches Insta-Update über die Nebenwirkungen ihrer Therapie? Berührend und wichtig – genau diese Offenheit macht Mut. Stark, aber ich wünsche mir für sie mehr Schutz und Ruhe statt öffentlichem Druck. Ergebnis anzeigen