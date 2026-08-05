Auswanderungspläne: Max Kruse und Dilara sind sich uneinig

Max Kruse (38) und seine Frau Dilara (35) treiben ihre Auswanderungspläne weiter voran – sind sich bei einem entscheidenden Punkt aber noch überhaupt nicht einig. Bei der Premiere der neuen Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! sprach der ehemalige Fußballprofi im Promiflash-Interview offen über die gemeinsamen Zukunftsgedanken und verriet, wohin es die beiden in den kalten Monaten eigentlich ziehen könnte. Während Max sich gut ein Leben fern der deutschen Winter vorstellen kann, hat Dilara offenbar ganz andere Ziele im Kopf. Genau das sorgt aktuell noch für Gesprächsbedarf in der Ehe des Paares.

Für ihn selbst wäre Amerika die erste Wahl – auch weil sein Sohn dort lebt. "Grundsätzlich finde ich die Mentalität drüben cool, deswegen wäre das so mein Spot", erklärte der Sportler. Dilara hingegen soll wenig Begeisterung für eine Reise Richtung Südamerika haben, und auch Amerika scheint nicht ihr Favorit zu sein. Als möglichen Kompromiss nannte Max Zypern: "Das könnte ich mir ganz gut vorstellen." Eine vollständige Auswanderung sei ohnehin nicht das Ziel – eher stelle das Paar sich vor, die Wintermonate im Ausland zu verbringen. "Hat halt zeitlich bis jetzt noch nicht so gepasst. Der Plan ist noch nicht geschrieben, aber wir denken darüber nach", so Max weiter.

Dass das Paar schon länger mit dem Gedanken spielt, zeitweise ins Ausland zu ziehen, ist nicht neu. Dilara hatte bereits vor einigen Monaten erzählt, dass sie sich vorstellen könne, künftig einen Teil des Jahres im Ausland zu leben, und dass sie und Max deshalb viel reisen und sich eine neue Heimat suchen wollten. Dass die Wünsche der beiden dabei nicht immer übereinstimmen, räumte Max nun offen ein: "Meine Frau hat immer andere Wünsche und Überlegungen in ihrem Kopf, die können sich jede Woche ändern."

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IMAGO / Gartner Max Kruse und Dilara Kruse, 2025

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ActionPress Max Kruse im September 2024

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IMAGO / APress Max und Dilara Kruse, 2025