Seltene Aufnahmen zeigen Machine Gun Kelly mit Tochter Saga

Machine Gun Kelly (36) gewährt seinen Fans einen seltenen Einblick in sein Leben als Vater: In der neuesten Folge seiner YouTube-Serie "Study Hall" nimmt der 36-jährige Rapper seine kleine Tochter Saga mit auf einen Ausflug in das Atelier des Sprühkünstlers Slawn. Die Serie, in der MGK regelmäßig visuelle Künstler vorstellt, wurde so kurzerhand zum Schauplatz eines herzerwärmenden Vater-Tochter-Moments. In der Episode vom 2. August trägt der Musiker die 17 Monate alte Saga auf dem Arm, während er die bunten Werke des Künstlers begutachtet – das Gesicht der Kleinen ist im Video unkenntlich gemacht.

In dem Video ist zu sehen, wie Machine Gun Kelly mit Saga durch die Räume von Slawns Arbeitsplatz läuft. Als er seine Tochter fragt: "Kannst du Hallo sagen?", antwortet die Kleine hörbar mit einem schüchternen "Hi". Auch der Künstler reagiert sofort entzückt auf den Besuch und sagt in dem Clip: "Oh mein Gott, das ist etwas ganz Besonderes." Später zieht sich der Rapper mit Saga in einen anderen Bereich zurück, damit Slawn weiterarbeiten kann. Dort wird es noch niedlicher: Machine Gun Kelly wirbelt seine Tochter lachend durch die Luft und dreht sich mit ihr im Kreis, während Saga kichert. Solche Bilder sind bei dem Musiker äußerst selten, denn er und Megan Fox (40) halten ihre gemeinsame Tochter normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Megan Fox brachte die gemeinsame Tochter im März 2025 zur Welt und beide Elternteile haben das Kind seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Zu Sagas erstem Geburtstag im April postete der Rapper auf Instagram einige Fotos seiner Tochter – auf jedem davon war ihr Gesicht verdeckt. Außerdem teilte er ein Video von sich, wie er Saga vorliest, und schrieb dazu: "Normalerweise schmeiße ich heute eine große Geburtstagsparty, aber das ist alles, was ich möchte." Neben Saga ist MGK auch Vater von Casie Baker (17) aus einer früheren Beziehung mit Emma Cannon. Megan Fox wiederum hat drei Söhne mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (53).

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IMAGO / SOPA Images Machine Gun Kelly, Musiker

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Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter, April 2026