Dirndl-Fauxpas: Lottie Moss feiert auf der Wiesn als "Witwe"

Beim traditionellen "Almauftrieb" in Käfers Wiesn-Schänke in München gab Lottie Moss (28) ihr Oktoberfest-Debüt – und trat dabei prompt ins Fettnäpfchen. Denn das Model band die Schleife ihres Dirndls kurzerhand hinten, wie Bild berichtet. Wie hierzulande bekannt ist, signalisiert diese Position nach alter Tradition, dass die Trägerin Witwe ist. Ausgerechnet ihr Freund Themy Kalaitzis feierte quicklebendig direkt neben ihr. Erst eine Reporterin der Bild machte die jüngere Halbschwester von Kate Moss (52) auf die unbeabsichtigte Botschaft ihres Outfits aufmerksam. Die Reaktion der Britin ließ nicht lange auf sich warten. "Oh mein Gott! Auf keinen Fall! Mein Freund ist hier neben mir", entfuhr es ihr dem Blatt gegenüber. Kurzerhand bat sie um Hilfe: "Binde die Schleife bitte für mich richtig."

Gesagt, getan: Bild-Reporterin Bettina von Schimmelmann band die Schleife für das Model an der richtigen Stelle. Die Erleichterung bei Lottie war groß. "Danke! Ich hatte keine Ahnung", gestand die Britin und schwärmte anschließend von ihrem Trachten-Look: "Ich liebe mein Dirndl. Ich finde es großartig und jetzt passt auch die Schleife." Damit war die Ehre gerettet – und der Feierlaune stand nichts mehr im Weg. Für Gesprächsstoff sorgte bei dem Promitreff aber nicht nur die Schleifen-Panne. Auch Oliver Pocher (48) fiel auf dem "Almauftrieb" auf: Der Comedian unterhielt sich mitten im Wiesn-Trubel längere Zeit mit Model und Schauspielerin Caro Daur (31). Zu seinen Begegnungen auf dem Fest äußerte sich der Entertainer anschließend eher zurückhaltend. "Ich habe ein paar Menschen getroffen. Einige, die mich nicht mögen, und einige, die mich mögen", erklärte er.

Privat ist Lottie derzeit glücklich vergeben. Ihr Partner Themy Kalaitzis ist Kunstexperte und stammt aus Griechenland. Gegenüber Bild schwärmte das Model in den höchsten Tönen von ihm: "Er ist einfach lovely und gutherzig. Er behandelt mich wie eine Lady." Dass sie überhaupt zum ersten Mal auf dem Oktoberfest feiern konnte, verdankt die Britin einem Bekannten. Beauty-Doc Bruce Reith hatte das Paar zu dem von Eventmanager Philip Greffenius organisierten Promitreff eingeladen. Gastgeber in der Wiesn-Schänke ist Michael Käfer. So kam Lottie zu ihrer Wiesn-Premiere im Dirndl – inklusive Schleifen-Lektion, die sie bei ihrem nächsten Besuch wohl nicht mehr vergessen dürfte.

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Getty Images Lottie Moss im Februar 2025

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Getty Images Bei der UK-Premiere von "Hit Me Hard And Soft: The Tour" im Odeon Luxe Leicester Square: Lottie Moss und Themy Kalaitzis

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Getty Images Caro Daur, Influencerin

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